Yayını Ertelenen Ömür Usta İçin Bir Yıl Hazırlanan Nurgül Yeşilçay Karakterini Anlattı
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NOW'ın 27 Eylül Pazar akşamı başlayacak yeni dizisi Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay, canlandırdığı karakteri anlattı. Yeşilçay, eşi tarafından terk edilip çocuklarına tek başına bakan Ömür'e hayat veriyor. Oyuncu bu role bir yıldır hazırlandığını söyledi. Evindeki tamir işleriyle uğraşmasının da karaktere katkı sağladığını anlattı.
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NOW'ın yeni sezondaki iddialı dizisi Ömür Usta için geri sayım başladı.
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Nurgül Yeşilçay'a göre evindeki tamir işleriyle uğraşmak ve araba bakımı çalışmaları role hazırlanmasına katkı sağladı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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