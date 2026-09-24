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Yayını Ertelenen Ömür Usta İçin Bir Yıl Hazırlanan Nurgül Yeşilçay Karakterini Anlattı

Yayını Ertelenen Ömür Usta İçin Bir Yıl Hazırlanan Nurgül Yeşilçay Karakterini Anlattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 14:05
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NOW'ın 27 Eylül Pazar akşamı başlayacak yeni dizisi Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay, canlandırdığı karakteri anlattı. Yeşilçay, eşi tarafından terk edilip çocuklarına tek başına bakan Ömür'e hayat veriyor. Oyuncu bu role bir yıldır hazırlandığını söyledi. Evindeki tamir işleriyle uğraşmasının da karaktere katkı sağladığını anlattı.

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NOW'ın yeni sezondaki iddialı dizisi Ömür Usta için geri sayım başladı.

NOW'ın yeni sezondaki iddialı dizisi Ömür Usta için geri sayım başladı.

Dizinin başrolündeki Nurgül Yeşilçay, 27 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek projede canlandırdığı karakteri ve diziye hazırlık sürecini anlattı. Meğer ünlü oyuncu bu role tam bir yıldır hazırlanıyormuş. Yeşilçay'ın canlandırdığı Ömür, eşi onu terk ettikten sonra hem çocuklarına tek başına bakmak hem de evi ayakta tutmak zorunda kalan bir kadın. Ömür, geçimini tamircilik yaparak sağlıyor; dizinin adı da buradan geliyor. Oyuncu diziyi 'Ağlamayla gülmenin iç içe olduğu, eski Türk filmleri tadında bir proje' sözleriyle tanımladı. Bu tarif, dizinin dram ile mizahı bir arada kullanacağının da ipucunu verdi.

Yayın tarihi daha önce ertelenen Ömür Usta'nın uzun hazırlık süreci, Yeşilçay'ın karakterine çalışmak için bol zaman bulmasını da sağladı. Oyuncunun bu uzun bekleyişi nasıl değerlendirdiği ise anlattıklarının en dikkat çekici kısmı oldu.

Nurgül Yeşilçay'a göre evindeki tamir işleriyle uğraşmak ve araba bakımı çalışmaları role hazırlanmasına katkı sağladı

Nurgül Yeşilçay'a göre evindeki tamir işleriyle uğraşmak ve araba bakımı çalışmaları role hazırlanmasına katkı sağladı

Hazırlık sürecindeki asıl sürpriz ise Yeşilçay'ın evindeki tamir işleri oldu. Oyuncu, bu işlerle bizzat uğraşmasının karakterine hazırlanmasına katkı sağladığını söyledi. Üstelik ekip olarak araba bakımına yönelik çalışmalar da yaptıklarını belirtti. Yeşilçay, Ağustos ayında da rolü için Haramidere Oto Sanayi'de otomotiv sektöründe çalışan üç kadın ustayla buluşmuş, onların meslek hikâyelerini dinlemişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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