Yayını Ertelenen Ömür Usta İçin Bir Yıl Hazırlanan Nurgül Yeşilçay Karakterini Anlattı

Dizinin başrolündeki Nurgül Yeşilçay, 27 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek projede canlandırdığı karakteri ve diziye hazırlık sürecini anlattı. Meğer ünlü oyuncu bu role tam bir yıldır hazırlanıyormuş. Yeşilçay'ın canlandırdığı Ömür, eşi onu terk ettikten sonra hem çocuklarına tek başına bakmak hem de evi ayakta tutmak zorunda kalan bir kadın. Ömür, geçimini tamircilik yaparak sağlıyor; dizinin adı da buradan geliyor. Oyuncu diziyi 'Ağlamayla gülmenin iç içe olduğu, eski Türk filmleri tadında bir proje' sözleriyle tanımladı. Bu tarif, dizinin dram ile mizahı bir arada kullanacağının da ipucunu verdi.

Yayın tarihi daha önce ertelenen Ömür Usta'nın uzun hazırlık süreci, Yeşilçay'ın karakterine çalışmak için bol zaman bulmasını da sağladı. Oyuncunun bu uzun bekleyişi nasıl değerlendirdiği ise anlattıklarının en dikkat çekici kısmı oldu.