Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano İtalyan Basınına Konuştu

Röportajda Türkiye'deki futbol ortamını 'olağanüstü' diye tanımlayan Italiano, stadyumların yeni, üstü kapalı ve devasa olduğunu, tribünlerin de büyük bir tutkuyla dolduğunu söyledi. Bu tabloyu anlatırken verdiği örnek ise birkaç gün önce Diyarbakır'da yaşadıkları oldu.

İtalyan teknik adamın o maçla ilgili sözleri şöyle: 'Son olarak ligin yeni takımlarından Amedspor'un deplasmanına gittik. Orada 40 bin 'hayvan' vardı. Bunu aşağılayıcı anlamda söylemiyorum. İnanılmaz bir cehennem atmosferiydi.'

Röportajın İtalyanca aslında 'animali' olarak geçen kelimeyi Corriere dello Sport da tırnak içinde verdi ve hemen yanına bunun küçümseyici bir anlamda söylenmediğini belirten bir not düştü. Italiano'nun bu benzetmeyle 90 dakika boyunca susmayan tribünün enerjisini kastettiği anlaşılıyor.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki o maçta Amedspor, Gift Orban, Dia Saba ve Furkan Soyalp'in golleriyle Beşiktaş'ı 3-2 yenerek ligin zirvesine yerleşmişti. Siyah beyazlıların golleri Dusan Vlahovic ile uzatma dakikalarında penaltıdan Orkun Kökçü'den gelmişti. Bu yenilgiyle Beşiktaş'ın üç maçlık galibiyet serisi de sona ermişti.