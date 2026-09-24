Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano İtalyan Basınına Konuştu
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'a verdiği röportajda Türkiye'deki futbol atmosferini anlattı. Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül'de Diyarbakır'da oynanan ve siyah beyazlıların 3-2 kaybettiği Amedspor deplasmanını örnek veren İtalyan çalıştırıcı, ev sahibi tribünler için kullandığı bir benzetmeyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Italiano, sözlerinin aşağılayıcı bir anlam taşımadığının altını da aynı cümlede çizdi. Milli araya ligin yeni takımı Amedspor'un lider, Beşiktaş'ın ise üçüncü sırada girdiği günlerde yayımlanan röportajda deneyimli teknik adam; Türk kulüp başkanlarının hırsından Serie A hayaline, çocukluğundaki tribün duygularından daha önce görüştüğü kulüplere kadar pek çok konuya değindi.
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