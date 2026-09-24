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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano İtalyan Basınına Konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano İtalyan Basınına Konuştu

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
24.09.2026 - 14:12
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'a verdiği röportajda Türkiye'deki futbol atmosferini anlattı. Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül'de Diyarbakır'da oynanan ve siyah beyazlıların 3-2 kaybettiği Amedspor deplasmanını örnek veren İtalyan çalıştırıcı, ev sahibi tribünler için kullandığı bir benzetmeyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Italiano, sözlerinin aşağılayıcı bir anlam taşımadığının altını da aynı cümlede çizdi. Milli araya ligin yeni takımı Amedspor'un lider, Beşiktaş'ın ise üçüncü sırada girdiği günlerde yayımlanan röportajda deneyimli teknik adam; Türk kulüp başkanlarının hırsından Serie A hayaline, çocukluğundaki tribün duygularından daha önce görüştüğü kulüplere kadar pek çok konuya değindi.

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Italiano, Amedspor tribünü için "40 bin hayvan vardı" dedi ve hemen ekledi: Aşağılayıcı anlamda söylemiyorum

Italiano, Amedspor tribünü için "40 bin hayvan vardı" dedi ve hemen ekledi: Aşağılayıcı anlamda söylemiyorum

Röportajda Türkiye'deki futbol ortamını 'olağanüstü' diye tanımlayan Italiano, stadyumların yeni, üstü kapalı ve devasa olduğunu, tribünlerin de büyük bir tutkuyla dolduğunu söyledi. Bu tabloyu anlatırken verdiği örnek ise birkaç gün önce Diyarbakır'da yaşadıkları oldu.

İtalyan teknik adamın o maçla ilgili sözleri şöyle: 'Son olarak ligin yeni takımlarından Amedspor'un deplasmanına gittik. Orada 40 bin 'hayvan' vardı. Bunu aşağılayıcı anlamda söylemiyorum. İnanılmaz bir cehennem atmosferiydi.'

Röportajın İtalyanca aslında 'animali' olarak geçen kelimeyi Corriere dello Sport da tırnak içinde verdi ve hemen yanına bunun küçümseyici bir anlamda söylenmediğini belirten bir not düştü. Italiano'nun bu benzetmeyle 90 dakika boyunca susmayan tribünün enerjisini kastettiği anlaşılıyor.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki o maçta Amedspor, Gift Orban, Dia Saba ve Furkan Soyalp'in golleriyle Beşiktaş'ı 3-2 yenerek ligin zirvesine yerleşmişti. Siyah beyazlıların golleri Dusan Vlahovic ile uzatma dakikalarında penaltıdan Orkun Kökçü'den gelmişti. Bu yenilgiyle Beşiktaş'ın üç maçlık galibiyet serisi de sona ermişti.

Türk kulüp başkanlarının hırsı İtalyan hocayı şaşırttı: "Her gün ayrı bir mücadele"

Türk kulüp başkanlarının hırsı İtalyan hocayı şaşırttı: "Her gün ayrı bir mücadele"

Italiano'yu Türkiye'de en çok şaşırtan şeylerden biri, kulüplerin tepesindeki rekabet oldu. 'Burada başkanlar dahil herkesin en iyi olma konusunda çılgınca bir isteği var. Her gün ayrı bir mücadele yaşanıyor' diyen teknik adam, bu ortamın kendisini gerçekten şaşırttığını anlattı.

Türk futbolundaki atmosferi İtalya'nın 1980'li ve 90'lı yıllarına benzeten Italiano, maçların saat 15.00'te oynandığı ve insanların bütün hafta o günü beklediği dönemi hatırlattı. Çocukken İtalya'nın dolu stadyumlarında yaşadığı duyguları burada yeniden hissettiğini söyledi.

Ligin kalitesine dair de net konuştu: Süper Lig'in Avrupa'nın ilk beş ligi seviyesinde olmadığını ama nitelikli oyuncularla sürekli geliştiğini belirtti. Daha önce yurt dışında çalışmaya pek sıcak bakmadığını, Beşiktaş'ın sunduğu projenin bu düşüncesini değiştirdiğini de ekledi. Takımın şu anki seviyesi için ise 'Ben bile bunu beklemiyordum' ifadesini kullandı.

Serie A'dan bir kulüple görüştüğünü doğruladı ama ismini vermedi

Serie A'dan bir kulüple görüştüğünü doğruladı ama ismini vermedi

Röportajın İtalya'da en çok konuşulan kısmı ise Italiano'nun Beşiktaş'tan önceki süreci oldu. Serie A'da bir kulübe yaklaştığını kabul eden teknik adam, takımın adını vermekten kaçındı ve Avrupa'dan birkaç kulüple önemli görüşmeler yaptığını söyledi.

Kariyerindeki en büyük hedefi soran gazeteciye de açık bir yanıt verdi: Gençliğinden beri hayalinin İtalya'da Serie A şampiyonluğu kazanmak olduğunu, bu konuda hâlâ bir hayalperest olarak kaldığını anlattı.

Italiano, Fiorentina'dan beri tanıdığı ve bugün Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı Dusan Vlahovic hakkında da konuştu. Sırp golcünün formunu tam olarak yakalaması hâlinde eski seviyesine dönebileceğini söyledi.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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