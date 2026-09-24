Adı Bir Harf Farklı, Sesi Tanıdık: Emrah ve Emral Arasındaki Kopyala Yapıştır Olayının Detaylarını Anlatıyoruz
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Bir dönem Emrah’ın karşısına öyle biri çıktı ki adı bile yalnızca bir harf farklıydı. Emral olarak tanınan şarkıcı; saçları, sesi ve şarkı söyleme biçimiyle herkesi şaşırtmıştı. Benzerlik kısa sürede magazin gündeminden çıkıp mahkeme salonuna taşındı. Emral ise görünüşünü ve sesini değiştiremeyeceğini söyleyerek kendini savundu. Gelin, 2000’lerin bu unutulmaz olayını baştan hatırlayalım.
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“Küçük Emrah” büyümüş, şarkılarıyla ve dizileriyle yıldızlığını sürdürüyordu.
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Emral ortaya çıkınca mesele yalnızca fiziksel benzerlik olmaktan çıktı.
Emrah dava açtı; yıllarca konuşulan olayın sonucu da ağır oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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