Adı Bir Harf Farklı, Sesi Tanıdık: Emrah ve Emral Arasındaki Kopyala Yapıştır Olayının Detaylarını Anlatıyoruz

80’lerde “Küçük Emrah” olarak tanıdığımız Emrah İpek, filmlerinde başına gelenlerle bir ülkeyi ağlatmayı başarmıştı. O yılların çocuk yıldızı zamanla büyüdü; 90’larda hem ekranın hem de müzik dünyasının en tanıdık isimlerinden biri oldu. “Unutabilsem”, “Belalım Benim” ve “Götür Beni Gittiğin Yere” gibi şarkılar da bu dönemin hafızalara kazınan parçaları arasındaydı.

Emrah’ın yüzünü, sesini ve saç modelini bilmeyen neredeyse yoktu. Tam da böyle bir dönemde, milenyuma girerken ortaya çıkan bir şarkıcı herkesi dönüp bir kez daha bakmaya zorladı. Çünkü ilk bakışta Emrah’ı andırıyordu. Adı da Emrah’a yalnızca bir harf uzaktaydı: Emral.