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Adı Bir Harf Farklı, Sesi Tanıdık: Emrah ve Emral Arasındaki Kopyala Yapıştır Olayının Detaylarını Anlatıyoruz

Adı Bir Harf Farklı, Sesi Tanıdık: Emrah ve Emral Arasındaki Kopyala Yapıştır Olayının Detaylarını Anlatıyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 14:32
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Bir dönem Emrah’ın karşısına öyle biri çıktı ki adı bile yalnızca bir harf farklıydı. Emral olarak tanınan şarkıcı; saçları, sesi ve şarkı söyleme biçimiyle herkesi şaşırtmıştı. Benzerlik kısa sürede magazin gündeminden çıkıp mahkeme salonuna taşındı. Emral ise görünüşünü ve sesini değiştiremeyeceğini söyleyerek kendini savundu. Gelin, 2000’lerin bu unutulmaz olayını baştan hatırlayalım.

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“Küçük Emrah” büyümüş, şarkılarıyla ve dizileriyle yıldızlığını sürdürüyordu.

“Küçük Emrah” büyümüş, şarkılarıyla ve dizileriyle yıldızlığını sürdürüyordu.

80’lerde “Küçük Emrah” olarak tanıdığımız Emrah İpek, filmlerinde başına gelenlerle bir ülkeyi ağlatmayı başarmıştı. O yılların çocuk yıldızı zamanla büyüdü; 90’larda hem ekranın hem de müzik dünyasının en tanıdık isimlerinden biri oldu. “Unutabilsem”, “Belalım Benim” ve “Götür Beni Gittiğin Yere” gibi şarkılar da bu dönemin hafızalara kazınan parçaları arasındaydı.

Emrah’ın yüzünü, sesini ve saç modelini bilmeyen neredeyse yoktu. Tam da böyle bir dönemde, milenyuma girerken ortaya çıkan bir şarkıcı herkesi dönüp bir kez daha bakmaya zorladı. Çünkü ilk bakışta Emrah’ı andırıyordu. Adı da Emrah’a yalnızca bir harf uzaktaydı: Emral.

Emral ortaya çıkınca mesele yalnızca fiziksel benzerlik olmaktan çıktı.

Emral ortaya çıkınca mesele yalnızca fiziksel benzerlik olmaktan çıktı.

Emral adıyla tanınan Mustafa Hakan Yıldız’ın saç modeli ve görünüşü Emrah’a benzetiliyordu. Bir de şarkı söylemeye başlayınca tartışma büyüdü: Ses rengi ve yorum tarzı da dinleyenlere Emrah’ı hatırlatıyordu. İsim, görüntü ve müzik aynı anda yan yana gelince “Bu kadar benzerlik tesadüf mü?” sorusu magazin gündeminin baş köşesine yerleşti.

Emral ise küçük yaşlardan beri müzikle ilgilendiğini, enstrüman çalıp beste yaptığını anlatıyordu. Kendisine yöneltilen taklit eleştirilerine de görünüşünün ve sesinin doğal olduğunu söyleyerek karşı çıkmıştı. Saçını sarıya boyatmasının mı beklendiğini soruyor, Emrah’a benzemek için estetik yaptırmadığını vurguluyordu. Kendi açısından ortada değiştirebileceği bir yüz ya da ses yoktu; Emrah cephesinde ise konu artık yalnızca iki kişinin birbirine benzemesi değildi.

Emrah dava açtı; yıllarca konuşulan olayın sonucu da ağır oldu.

Emrah dava açtı; yıllarca konuşulan olayın sonucu da ağır oldu.

Emrah, isminin ve imajının taklit edildiğini savunarak Emral ve albümün yapımcıları hakkında dava açtı. Dosyada sahne adının yanı sıra albüm kapağı, kullanılan fotoğraflar, kıyafetler ve müzikteki benzerlikler de tartışıldı. Emral ise müzik yapmak için emek verdiğini ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söylüyordu.

Hukuk mücadelesinin sonunda, 2007’de Emral’ın 511 bin YTL tazminat ödemesine karar verildiği haberlere yansıdı. Bir dönem “Emrah mı, Emral mı?” diye ekran başında iki kere baktıran olay böylece magazin tarihinin en çok hatırlanan benzerlik tartışmalarından birine dönüştü. Yıllar sonra fotoğraflarına bakınca aynı soru hâlâ geliyor akla: Sizce gerçekten o kadar benziyorlar mıydı?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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