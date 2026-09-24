Mikrodalga Fırındaki Tabak Neden Bazen Sağa Bazen Sola Dönüyor?
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Mikrodalga fırında yemek ısıtırken döner tabağın bir seferinde saat yönünde, bir sonraki seferde ters yönde döndüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Bunun bir arıza olduğu düşünülse de aslında tamamen normal ve tabağı döndüren motorun çalışma şekliyle ilgili.
Peki, tabak neden dönüyor ve yönü neye göre belirleniyor?
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Tabağın dönmesinin nedeni, mikrodalga fırınlarda pişirmenin her zaman eşit olmaması.
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Tabağı döndüren senkron motorun dönüş yönü, fırın her çalıştırıldığında yeniden belirleniyor.
Tabağın yön değiştirmesi normal ancak hiç dönmemesi bir sorunun işareti olabilir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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