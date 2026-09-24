Mikrodalga Fırındaki Tabak Neden Bazen Sağa Bazen Sola Dönüyor?

Mikrodalga fırında yemek ısıtırken döner tabağın bir seferinde saat yönünde, bir sonraki seferde ters yönde döndüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Bunun bir arıza olduğu düşünülse de aslında tamamen normal ve tabağı döndüren motorun çalışma şekliyle ilgili.

Peki, tabak neden dönüyor ve yönü neye göre belirleniyor?

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