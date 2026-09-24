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Mikrodalga Fırındaki Tabak Neden Bazen Sağa Bazen Sola Dönüyor?

Mikrodalga Fırındaki Tabak Neden Bazen Sağa Bazen Sola Dönüyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 14:58
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Mikrodalga fırında yemek ısıtırken döner tabağın bir seferinde saat yönünde, bir sonraki seferde ters yönde döndüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Bunun bir arıza olduğu düşünülse de aslında tamamen normal ve tabağı döndüren motorun çalışma şekliyle ilgili.

Peki, tabak neden dönüyor ve yönü neye göre belirleniyor?

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Tabağın dönmesinin nedeni, mikrodalga fırınlarda pişirmenin her zaman eşit olmaması.

Tabağın dönmesinin nedeni, mikrodalga fırınlarda pişirmenin her zaman eşit olmaması.

Mikrodalga fırında pişirme, tıpkı kızartma ya da ızgarada olduğu gibi eşit olmayabiliyor. Bu nedenle yemeğin bazı bölgeleri diğerlerinden daha fazla ısınabiliyor.

Döner tabak, yemeğin daha eşit pişmesine yardımcı oluyor ve bu görevi hangi yöne dönerse dönsün aynı şekilde yerine getiriyor. Ayrıca şu adımlar da yemeğin eşit ısınmasına katkı sağlıyor:

  • Karıştırma ve Çevirme: Isıtma sırasında yemeği karıştırmak ve çevirmek, eşit olmayan pişirmeden kaynaklanan sıcak noktaları azaltıyor.

  • Bekleme Süresi: Paketteki pişirme ve bekleme sürelerine uymak gerekiyor. Bekleme süresi, yemeğin güvenli sıcaklığa ulaşması için pişirme sürecinin önemli bir parçası.

Tabağı döndüren senkron motorun dönüş yönü, fırın her çalıştırıldığında yeniden belirleniyor.

Tabağı döndüren senkron motorun dönüş yönü, fırın her çalıştırıldığında yeniden belirleniyor.

Mikrodalga fırınların çoğunda döner tabağı, görece ucuz senkron AC motorlar döndürüyor. Bu motorlar hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebiliyor. Üreticiler de maliyeti düşürmek için bu tür ucuz motorları tercih ediyor.

Motorun hangi yöne döneceği, fırın çalıştırıldığı anda motorun bulunduğu konuma bağlı. Mekanik bir engel olmadığı sürece bu yön değişimi her kullanımda rastgele gerçekleşiyor. Bu yüzden tabak bir seferinde sağa, bir sonrakinde sola dönebiliyor.

Üreticiler, bunun tamamen normal olduğunu ve dönüş yönünün motorun çalışma döngüsünün başındaki hareketine bağlı olduğunu belirtiyor. Görseldeki gibi bir tabak motorunun etiketinde ise 2,5 watt güç ve dakikada 4,2 ila 5 devir değerleri yazıyor.

Tabağın yön değiştirmesi normal ancak hiç dönmemesi bir sorunun işareti olabilir.

Tabağın yön değiştirmesi normal ancak hiç dönmemesi bir sorunun işareti olabilir.

Tabak dönmüyorsa şu noktaları kontrol etmek gerekiyor:

  • Doğru Yerleştirme: Tabağın doğru yüzü üstte olacak şekilde, tabak desteğinin üzerine sağlam biçimde oturması gerekiyor.

  • Ambalaj Malzemeleri: Yeni alınan fırınlarda tabaktaki koruyucu malzemelerin ve orta göbekteki bandın çıkarıldığından emin olunmalı.

  • Tabaksız Çalıştırmamak: Mikrodalga fırın, döner tabak yerinde değilken çalıştırılmamalı.

Bu kontrollere rağmen tabak hâlâ dönmüyorsa teknik servisten destek almak gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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