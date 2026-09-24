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Andy Carroll Ünlü Bir Erkek Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığını Açıkladı: Saldırgan 3 Yıl Hapis Yedi

Andy Carroll Ünlü Bir Erkek Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığını Açıkladı: Saldırgan 3 Yıl Hapis Yedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 15:22
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Liverpool, Newcastle United gibi takımlarda forma giyen 37 yaşındaki Andy Carroll, bugün raflara çıkan otobiyografisi 'Owning It'te ünlü bir erkeğin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. 2021'de yaşanan olayı 'travmatik' diye niteleyen eski golcü, saldırganın kimliğini kitapta paylaşmadı. Mahkeme o kişiyi suçlu buldu ve 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

[Kaynak: The Telegraph]

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Olay 2021'de, Carroll'ın Newcastle United formasıyla çıktığı bir deplasman maçının ardından kendi evinde yaşandı.

Olay 2021'de, Carroll'ın Newcastle United formasıyla çıktığı bir deplasman maçının ardından kendi evinde yaşandı.

Carroll'ın kitapta anlattığına göre o gece evde bir boks maçı izlenecekti. Maça, futbolcunun o dönemki partnerinin davet ettiği ve Carroll'ın tanıdığı ünlü bir erkek de geldi. Carroll bu kişiyi daha önce de 'tedirgin edici' bulduğunu yazıyor.

Birkaç kadeh içtikten sonra erkenden yatmaya giden Carroll, bir süre sonra yorganın altında o adamın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını fark ederek uyandı. Kitabın açılışında olayı şöyle özetliyor: 'Birkaç yıl önce başıma öyle travmatik bir şey geldi ki bunu kitaba koymaya ancak son dakikada karar verdim. Cinsel saldırıya uğradım, işte söyledim.'

Uyanır uyanmaz saldırganı evden atan Carroll, adam geri girmeye çalışınca ona yumruk attı.

Uyanır uyanmaz saldırganı evden atan Carroll, adam geri girmeye çalışınca ona yumruk attı.

Carroll, adamı hemen evden çıkardı. Kapıdan tekrar içeri girmeye çalışınca ona vurdu; London Crime News'in aktardığına göre darbenin ardından adam bilincini kaybetti.

Ardından polisi arayan eski golcü, o anları da saklamadı. Çocuklarının dadısının kollarında hıçkıra hıçkıra ağladığını anlatan Carroll, olayın etkisiyle hâlâ baş etmeye çalıştığını ve bunun hayatını, futbola odaklanmasını ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

Suçlamaları reddeden adam 3 yıl hapis cezası aldı, cinsel suçlular siciline de işlendi.

Suçlamaları reddeden adam 3 yıl hapis cezası aldı, cinsel suçlular siciline de işlendi.

Polisin soruşturması sonucunda ünlü isim cinsel suçlardan yargılandı. İddiaları reddetse de mahkeme onu suçlu buldu ve 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Adam ayrıca Birleşik Krallık'ın Ulusal Cinsel Suçlular Sicili'ne kaydedildi, Carroll'ın yaşadığı köye girmesi de yasaklandı.

Davanın kendisi Carroll için ayrı bir sınav oldu. Duruşmada ifade vermeyi 'aşağılayıcı, utanç verici ve kesinlikle korkunç' diye tanımlayan futbolcu, bu kitapla birlikte anonimlik hakkından da feragat etti. Saldırganın adı ise hâlâ kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Carroll, olayı kitaba koyma kararını son anda, sevgilisi Lou Teasdale ile uzun uzun konuştuktan sonra verdi.

Carroll, olayı kitaba koyma kararını son anda, sevgilisi Lou Teasdale ile uzun uzun konuştuktan sonra verdi.

Pan Macmillan etiketiyle 24 Eylül 2026'da yayımlanan 'Owning It', Carroll'ın kariyerini ve özel hayatını anlatan kişisel bir anı kitabı olarak tanıtılıyor. Brit Brief'in haberine göre futbolcu, Haziran 2024'ten bu yana birlikte olduğu saç tasarımcısı ve BLEACH London'ın kurucusu Lou Teasdale ile bu bölümü kitaba alıp almamayı uzun süre tartıştı. Travmayı yeniden yaşarken en büyük desteği de ondan gördü.

2011'de 35 milyon sterline Newcastle'dan Liverpool'a transfer olarak o dönem tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu unvanını alan Carroll, İngiltere adına 9 maça çıktı. Bugün ise hem forma giydiği hem de ortağı olduğu alt lig ekibi Dagenham & Redbridge'de kariyerini sürdürüyor. Neden konuştuğunu ise tek cümleyle açıklıyor: 'Bunu anlatmam tek bir kişiye bile yardım ederse, buna değmiş olacak.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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