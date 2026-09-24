Andy Carroll Ünlü Bir Erkek Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığını Açıkladı: Saldırgan 3 Yıl Hapis Yedi

Carroll'ın kitapta anlattığına göre o gece evde bir boks maçı izlenecekti. Maça, futbolcunun o dönemki partnerinin davet ettiği ve Carroll'ın tanıdığı ünlü bir erkek de geldi. Carroll bu kişiyi daha önce de 'tedirgin edici' bulduğunu yazıyor.

Birkaç kadeh içtikten sonra erkenden yatmaya giden Carroll, bir süre sonra yorganın altında o adamın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını fark ederek uyandı. Kitabın açılışında olayı şöyle özetliyor: 'Birkaç yıl önce başıma öyle travmatik bir şey geldi ki bunu kitaba koymaya ancak son dakikada karar verdim. Cinsel saldırıya uğradım, işte söyledim.'