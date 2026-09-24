Andy Carroll Ünlü Bir Erkek Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığını Açıkladı: Saldırgan 3 Yıl Hapis Yedi
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Liverpool, Newcastle United gibi takımlarda forma giyen 37 yaşındaki Andy Carroll, bugün raflara çıkan otobiyografisi 'Owning It'te ünlü bir erkeğin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. 2021'de yaşanan olayı 'travmatik' diye niteleyen eski golcü, saldırganın kimliğini kitapta paylaşmadı. Mahkeme o kişiyi suçlu buldu ve 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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Olay 2021'de, Carroll'ın Newcastle United formasıyla çıktığı bir deplasman maçının ardından kendi evinde yaşandı.
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Uyanır uyanmaz saldırganı evden atan Carroll, adam geri girmeye çalışınca ona yumruk attı.
Suçlamaları reddeden adam 3 yıl hapis cezası aldı, cinsel suçlular siciline de işlendi.
Carroll, olayı kitaba koyma kararını son anda, sevgilisi Lou Teasdale ile uzun uzun konuştuktan sonra verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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