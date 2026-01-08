Ankastre Fırın Bir Saatte Ne Kadar Elektrik Harcıyor?

Misafirler ağırladınız, leziz fırın yemekleri pişirdiniz ve şimdi de ay sonunu düşünmeye başladınız, değil mi? Fırını çok fazla kullandığınız zaman elektrik faturasının da çok geleceğini düşünüyorsunuz!
Peki ankastre fırın bir saatte ortalama ne kadar elektrik harcar?
Bir sosyal medya kullanıcısı (1birogretmenn) ankastre fırının ne kadar elektrik harcadığını hesapladı ve sonuç sizi şaşırtabilir.
Kaynak: Instagram / 1birogretmenn
Ankastre fırınları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz!
