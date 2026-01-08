onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ankastre Fırın Bir Saatte Ne Kadar Elektrik Harcıyor?

Ankastre Fırın Bir Saatte Ne Kadar Elektrik Harcıyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 13:59

İçerik Devam Ediyor

Misafirler ağırladınız, leziz fırın yemekleri pişirdiniz ve şimdi de ay sonunu düşünmeye başladınız, değil mi? Fırını çok fazla kullandığınız zaman elektrik faturasının da çok geleceğini düşünüyorsunuz!

Peki ankastre fırın bir saatte ortalama ne kadar elektrik harcar?

Bir sosyal medya kullanıcısı (1birogretmenn) ankastre fırının ne kadar elektrik harcadığını hesapladı ve sonuç sizi şaşırtabilir.

Kaynak: Instagram1birogretmenn

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankastre fırınları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz!

Ankastre fırınları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz!

Sosyal medya kullanıcısı, ankastre fırınını 200 derecede bir saat boyunca çalıştırdı. Kurduğu düzenekle fırının ne kadar elektrik harcadığını ölçtü. Ardından harcanan elektriğin fiyatını, faturadan karşılaştırarak sonucu elde etti. Ankastre fırının 200 derecede bir saat çalıştığında 2.9 TL'lik elektrik tüketimi yaptığı görüldü. 

Peki sizce bu fiyat az mı, çok mu?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın