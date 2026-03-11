Diyetisyen Hatice Nur Ege Masum Gibi Görünen Zararlı Yiyecekleri Açıkladı

Sağlıklı beslenmeye hepimiz elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Ancak, zaman zaman sağlıklı olduğuna inandığımız bazı yiyeceklerin aslında pek de sağlıklı olmadığını görüyoruz. Bir yiyecek aylarca 'çok sağlıklı' olarak pazarlanıyor, tüm sosyal medyayı ele geçiriyor fakat gerçek daha sonra ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, sağlıklı beslenme konusunda doğru bilgilere ulaşmak önemli.
Diyetisyen Hatice Nur Ege, masum gibi görünen ama aslında oldukça zararlı olan bazı yiyecekleri sıraladı. Listedeki birkaç yiyecek pek çok kişiyi oldukça şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki bu yiyecekler neden zararlı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın