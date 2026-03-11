onedio
Diyetisyen Hatice Nur Ege Masum Gibi Görünen Zararlı Yiyecekleri Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.03.2026 - 09:01

Sağlıklı beslenmeye hepimiz elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Ancak, zaman zaman sağlıklı olduğuna inandığımız bazı yiyeceklerin aslında pek de sağlıklı olmadığını görüyoruz. Bir yiyecek aylarca 'çok sağlıklı' olarak pazarlanıyor, tüm sosyal medyayı ele geçiriyor fakat gerçek daha sonra ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, sağlıklı beslenme konusunda doğru bilgilere ulaşmak önemli.

Diyetisyen Hatice Nur Ege, masum gibi görünen ama aslında oldukça zararlı olan bazı yiyecekleri sıraladı. Listedeki birkaç yiyecek pek çok kişiyi oldukça şaşırttı.

Peki bu yiyecekler neden zararlı?

  • Noodle: İçindeki MSG (Çin tuzu) bağımlılık yapar, aşırı tuz ve kimyasal içerir; besleyiciliği yoktur.

  • Market Yoğurdu: Raf ömrü için işlendiğinden doğal probiyotiklerini kaybeder; ev yoğurdu kadar faydalı değildir.

  • Enerji İçeceği: Aşırı şeker ve kafein yüklemesi yaparak kalbi yorar, kan şekerini aniden zıplatır.

  • Hazır Kahve: İçindeki süt tozu ve bitkisel kremalar damar sağlığına zararlıdır, bolca şeker içerir.

  • Pirinç Patlağı: Kan şekerini çok hızlı yükseltir, sizi çabuk acıktırır ve yağlanmaya sebep olur.

