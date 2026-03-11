Patron Çıldırdı, Çeyrek Final İstiyor! Liverpool’u Yenen Galatasaray’da, Çeyrek Final İçin Tarihi Prim Sözü

Sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetle Avrupa'da ses getiren sarı-kırmızılılarda yönetim, çeyrek final kapısının aralanması durumunda futbolculara tam 5 milyon euro tutarında bir prim verilmesini kararlaştırdı. İbrahim Seten'in paylaştığı bilgilere göre belirlenen bu rakam, bugüne kadar bir Türk takımında verilen en yüksek başarı ödülü olarak kayıtlara geçecek.

Sarı-kırmızılı camia, 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak zorlu rövanş öncesi bu dev prim dopingiyle motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı. İlk maçta elde edilen avantajlı skorun ardından yönetimin gösterdiği bu maddi jest, kulübün Avrupa kupalarındaki kararlılığını ve çeyrek final arzusunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Futbolcular, hem sportif bir başarıya imza atmak hem de bu tarihi ödülü kazanmak için sahaya çıkacak.