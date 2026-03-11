onedio
Patron Çıldırdı, Çeyrek Final İstiyor! Liverpool’u Yenen Galatasaray’da, Çeyrek Final İçin Tarihi Prim Sözü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2026 - 08:57

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool’u 1-0’lık skorla yenerek rövanş maçı öncesi avantajlı skoru eline geçiren temsilcimiz Galatasaray’da çeyrek final öncesi başkan Dursun Özbek’ten futbolculara büyük jest geldi. 

343 Digital’den İbrahim Seten’in haberine göre; Başkan Dursun Özbek, takımın Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalması durumunda dağıtılacak primi 5 milyon euro olarak belirledi. Bu prim Türk futbolunda da dağıtılan en yüksek prim miktarı olacak.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi’nde gelen kritik Liverpool galibiyetinin ardından takımı ödüllendirmek için harekete geçti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi’nde gelen kritik Liverpool galibiyetinin ardından takımı ödüllendirmek için harekete geçti.

Sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetle Avrupa'da ses getiren sarı-kırmızılılarda yönetim, çeyrek final kapısının aralanması durumunda futbolculara tam 5 milyon euro tutarında bir prim verilmesini kararlaştırdı. İbrahim Seten'in paylaştığı bilgilere göre belirlenen bu rakam, bugüne kadar bir Türk takımında verilen en yüksek başarı ödülü olarak kayıtlara geçecek.

Sarı-kırmızılı camia, 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak zorlu rövanş öncesi bu dev prim dopingiyle motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı. İlk maçta elde edilen avantajlı skorun ardından yönetimin gösterdiği bu maddi jest, kulübün Avrupa kupalarındaki kararlılığını ve çeyrek final arzusunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Futbolcular, hem sportif bir başarıya imza atmak hem de bu tarihi ödülü kazanmak için sahaya çıkacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
