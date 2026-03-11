Patron Çıldırdı, Çeyrek Final İstiyor! Liverpool’u Yenen Galatasaray’da, Çeyrek Final İçin Tarihi Prim Sözü
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool’u 1-0’lık skorla yenerek rövanş maçı öncesi avantajlı skoru eline geçiren temsilcimiz Galatasaray’da çeyrek final öncesi başkan Dursun Özbek’ten futbolculara büyük jest geldi.
343 Digital’den İbrahim Seten’in haberine göre; Başkan Dursun Özbek, takımın Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalması durumunda dağıtılacak primi 5 milyon euro olarak belirledi. Bu prim Türk futbolunda da dağıtılan en yüksek prim miktarı olacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi’nde gelen kritik Liverpool galibiyetinin ardından takımı ödüllendirmek için harekete geçti.
