Bir Kadın Masseter Botoksu Yaptırdıktan Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

11.03.2026 - 09:20 Son Güncelleme: 11.03.2026 - 09:24

Botoks uygulamaları, son dönemde oldukça popüler ve yaygın bir hale geldi. Hatta sağlık sektöründe de etkin bir şekilde kullanılıyor. Yani botoks hem estetik ve hem tedavi amaçlı olarak geniş bir kullanım alanına sahip. Bu yüzden tek bir botoks işlemi aynı anda pek çok işlevi görebiliyor.

Bir kadın massater botoksun ardından yaşadığı değişimi paylaştı. İşlemin etkisi, masseter botoksu yaptırmayı düşünüp çekinenlere de fikir verdi.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Masseter botoks hakkında bilgisi olmayanlar değişimi pek algılayamadı ama masseter botoks nedir anlatalım.

1. Diş Sıkma ve Gıcırdatmayı (Bruksizm) Durdurur

En yaygın kullanım amacı budur. Uyku sırasında veya stres anında istemsizce dişlerini sıkan kişilerde bu kası gevşeterek dişlerin aşınmasını önler. Ayrıca çene ve baş ağrılarını hafifletir. Çene eklemine binen yükü azaltır.

2. Yüzü İnceltir (V-Line Görünümü)

Masseter kası çok çalıştığında (spor yapan bir kol kası gibi) büyür ve genişler. Bu da yüzün daha kare ve sert görünmesine neden olur. Botoks ile kas küçültüldüğünde yüz hattı yumuşar. Alt yüz bölgesi incelerek daha oval/üçgen (V-Line) bir görünüm kazanır.

3. Çene Hattını Belirginleştirir

Kasın hacmi azaldığında çene kemiği hattı daha net ortaya çıkar, bu da yüze daha feminen ve zarif bir ifade katar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
