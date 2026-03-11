Bir Kadın Masseter Botoksu Yaptırdıktan Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

1. Diş Sıkma ve Gıcırdatmayı (Bruksizm) Durdurur

En yaygın kullanım amacı budur. Uyku sırasında veya stres anında istemsizce dişlerini sıkan kişilerde bu kası gevşeterek dişlerin aşınmasını önler. Ayrıca çene ve baş ağrılarını hafifletir. Çene eklemine binen yükü azaltır.

2. Yüzü İnceltir (V-Line Görünümü)

Masseter kası çok çalıştığında (spor yapan bir kol kası gibi) büyür ve genişler. Bu da yüzün daha kare ve sert görünmesine neden olur. Botoks ile kas küçültüldüğünde yüz hattı yumuşar. Alt yüz bölgesi incelerek daha oval/üçgen (V-Line) bir görünüm kazanır.

3. Çene Hattını Belirginleştirir

Kasın hacmi azaldığında çene kemiği hattı daha net ortaya çıkar, bu da yüze daha feminen ve zarif bir ifade katar.