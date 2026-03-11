Bir Kadın Masseter Botoksu Yaptırdıktan Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Botoks uygulamaları, son dönemde oldukça popüler ve yaygın bir hale geldi. Hatta sağlık sektöründe de etkin bir şekilde kullanılıyor. Yani botoks hem estetik ve hem tedavi amaçlı olarak geniş bir kullanım alanına sahip. Bu yüzden tek bir botoks işlemi aynı anda pek çok işlevi görebiliyor.
Bir kadın massater botoksun ardından yaşadığı değişimi paylaştı. İşlemin etkisi, masseter botoksu yaptırmayı düşünüp çekinenlere de fikir verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Masseter botoks hakkında bilgisi olmayanlar değişimi pek algılayamadı ama masseter botoks nedir anlatalım.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın