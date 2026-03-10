onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi 30 Yaşında Mutsuz Olmak İstemeyen Erkeklerin 20'lerinde Yapması Gerekenleri Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi 30 Yaşında Mutsuz Olmak İstemeyen Erkeklerin 20'lerinde Yapması Gerekenleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.03.2026 - 22:49

İçerik Devam Ediyor

Kişisel bakım ve sağlık, yaşamın her evresinde oldukça önemli. Özellikle gençken ileriki yaşlara yatırım yapmak çok önemli. Fakat henüz bu sorunlarla tanışmadan pek de önlem almak aklımıza gelmiyor. Yaş ilerledikçe, vücudumuzun ve zihnimizin ihtiyaçları değişir. İyi bir sağlık ve kişisel bakım rutini, yaşlanmanın getirdiği zorlukları hafifletebilir ve yaşam kalitemizi artırabilir. 

Bir içerik üreticisi 30 yaşında mutsuz olmak istemeyen erkeklerin 20'li yaşlarında yapması gereken bakımları paylaştığı. Yaptığı bakımlar pek çok kişiye fikir ve ilham verdi.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bunlar ne işe yarar?

Peki bunlar ne işe yarar?

1. Yaşlanma Karşıtı Uyku Rutini

Videonun en dikkat çekici kısmı burası. Ağız bandı, çene bandı ve göz bandı gibi ekipmanlar kullanıyor. Ağız bandı burundan nefes almayı zorunlu kılıyor. Burun nefesi, kandaki oksijen seviyesini artırır, horlamayı azaltır ve ağız kuruluğunu (dolayısıyla ağız kokusu ve diş çürümesini) önler. Çene bandı yüz hatlarını (jawline) korumaya ve sarkmaları önlemeye yardımcı olur.

2. Kuru Fırçalama

Lenf sistemini uyararak toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kan dolaşımını hızlandırır. Ölü derileri atarak cildin daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar.

3. İhtiyaca Göre Takviye

Vücudun kendi başına yeterince üretemediği veya besinlerden tam alamadığı vitamin ve mineralleri (Omega-3, Magnezyum, Kolajen vb.) yerine koyarak enerji seviyesini ve organ sağlığını korur.

4. Detaylı Ağız Bakımı

Sadece diş fırçalamak yetmez; diş ipi ve dil sıyırıcı kullanmak, diş eti hastalıklarını önler. Ağızdaki bakteri yükünü azaltarak genel vücut sağlığını (kalp sağlığıyla bile ilişkilidir) destekler.

5. Nemlendirici ve Güneş Kremi

Güneş Kremi yaşlanma belirtilerinin (kırışıklık, leke) en büyük sorumlusu olan UV ışınlarından korunmak için en kritik adımdır. Nemlendirici cildin elastikiyetini korur ve dış etkenlere karşı bariyer oluşturur.

6. Doğru Spor Rutini

Kendini her gün aşırı hırpalamadan, sürdürülebilir bir program uygulamak; kas kütlesini korumayı, metabolizmayı hızlandırmayı ve kemik yoğunluğunu artırmayı sağlar.

7. Antrenman Sonrası Nemlendirme

Spor sonrası duştan sonra vücudu nemlendirmek, özellikle kas gelişimi sırasında cildin gerilmesine bağlı oluşabilecek çatlakları önlemeye ve cildin esnekliğini korumaya yardımcı olur.

8. Günü ve İşleri İyi Planlamak

Zihinsel sağlık ve stres yönetimi içindir. Stres, vücutta kortizol salgılatarak yaşlanmayı hızlandırır. İyi bir planlama, stres seviyesini düşürerek hem verimliliği artırır hem de zihni dinç tutar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın