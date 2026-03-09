onedio
Bir İçerik Üreticisi Bali'de İstanbul'daki Kirasının 3'te 1'i Fiyata Tuttuğu Evi Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Bali'de İstanbul'daki Kirasının 3'te 1'i Fiyata Tuttuğu Evi Paylaştı

09.03.2026 - 14:38 Son Güncelleme: 09.03.2026 - 14:40

Bildiğiniz üzere son dönemde özellikle influencer'ların yeni gözde mekanı Bali. Hatta pek çoğu Bali'ye sadece tatile gitmiyor, tası tarağı toplayıp Bali'ye yerleşiyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri Bali'nin dijital göçebelik için sunduğu imkanlar. Hal böyle olunca Bali dev bir içerik mekanına dönüştü. 

Bir içerik üreticisi, Bali'de tuttuğu evini takipçileriyle paylaştı. Mutfağında havuz olan evin kirasının ise İstanbul'da oturduğu evin 3'te 1'i fiyatına olması pek çok kişinin dikkatini çekti.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
Peki Bali neden bu kadar ucuz?

Peki Bali neden bu kadar ucuz?

Bali'nin bu kadar cazip ve ucuz olmasının temelinde, düşük yerel işletme maliyetleri ile Endonezya'nın yabancı yatırımcıyı çekmek için uyguladığı esnek emlak sistemi yatıyor. Mülk edinmede yaygın olan 'leasehold' (uzun süreli kiralama) modeli, konut maliyetlerini İstanbul gibi metropollerin çok altına çekiyor. Yıl boyu süren sıcak iklim sayesinde doğalgaz ve ısınma gibi ağır faturaların olmaması, yerel pazarlardaki gıda bolluğu ve dijital göçebelere sunulan vergi avantajları birleşince, Bali'de 'lüks' olarak görülen bir yaşam tarzı, aslında bir orta sınıf bütçesiyle sürdürülebilir hale geliyor.

