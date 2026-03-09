Bir İçerik Üreticisi Bali'de İstanbul'daki Kirasının 3'te 1'i Fiyata Tuttuğu Evi Paylaştı

Bildiğiniz üzere son dönemde özellikle influencer'ların yeni gözde mekanı Bali. Hatta pek çoğu Bali'ye sadece tatile gitmiyor, tası tarağı toplayıp Bali'ye yerleşiyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri Bali'nin dijital göçebelik için sunduğu imkanlar. Hal böyle olunca Bali dev bir içerik mekanına dönüştü.

Bir içerik üreticisi, Bali'de tuttuğu evini takipçileriyle paylaştı. Mutfağında havuz olan evin kirasının ise İstanbul'da oturduğu evin 3'te 1'i fiyatına olması pek çok kişinin dikkatini çekti.