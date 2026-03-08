Bir Doktor "Tıbben Hastalık Sayılan Kişilik Bozukluklarını" Anlattı

Kişilik bozuklukları genelde toplumumuzda ciddiye alınmıyor. Çoğunlukla 'karakter özelliği' sanıldığından 'O öyle biri' deniliyor ve kişi bu şekilde kabul görüyor ya da ağır bir damgalama ile karşılanıyor. Toplumda biri çok titizse 'biraz takıntılı', çok öfkeliyse 'asabi', sürekli ilgi bekliyorsa 'şımarık' denilip geçiliyor. Oysa bu davranışlar kişinin hem kendisine hem çevresine kronik bir zarar veriyorsa, bu bir mizaç özelliği değil, klinik bir tablodur.

Doktor Mehmet Ali Tatar tıbbi olarak da hastalık sayılan kişilik bozukluklarını anlattı. Anlattıkları pek çok kişiye hem kendisi hem çevresindeki kişiler ile ilgili aydınlanma yaşattı.