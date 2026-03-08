MART
Bir Doktor "Tıbben Hastalık Sayılan Kişilik Bozukluklarını" Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
08.03.2026 - 09:37

Kişilik bozuklukları genelde toplumumuzda ciddiye alınmıyor. Çoğunlukla 'karakter özelliği' sanıldığından 'O öyle biri' deniliyor ve kişi bu şekilde kabul görüyor ya da ağır bir damgalama ile karşılanıyor. Toplumda biri çok titizse 'biraz takıntılı', çok öfkeliyse 'asabi', sürekli ilgi bekliyorsa 'şımarık' denilip geçiliyor. Oysa bu davranışlar kişinin hem kendisine hem çevresine kronik bir zarar veriyorsa, bu bir mizaç özelliği değil, klinik bir tablodur.

Doktor Mehmet Ali Tatar tıbbi olarak da hastalık sayılan kişilik bozukluklarını anlattı. Anlattıkları pek çok kişiye hem kendisi hem çevresindeki kişiler ile ilgili aydınlanma yaşattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DVeMS1...
Neden bu özellikler ciddiye alınmalı?

Toplumumuzda kişilik bozukluklarının göz ardı edilmesinin en büyük nedenlerinden biri, bu klinik belirtilerin kültürel değerlerle maskelenmesi. Örneğin, kişinin çevresine karşı duyduğu patolojik güvensizlik ve paranoid eğilimler çoğu zaman 'tedbirlilik' veya 'hayat tecrübesi' sanılarak normalleştirilir. Benzer şekilde, bireyin kendi kararlarını alamadığı ve bir başkasına patolojik düzeyde bağımlı olduğu kişilik özellikleri, 'sadakat' veya 'üstün fedakarlık' olarak taktir edilir. Hatta başkalarını manipüle eden ve empati yoksunu olan narsisistik belirtiler, iş dünyasında veya sosyal çevrede yanlış bir bakış açısıyla 'yüksek özgüven' ya da 'doğuştan gelen liderlik vasfı' ile karıştırılabiliyor. Bu durum, ciddi bir profesyonel destek gerektiren yapısal sorunların 'karakter zenginliği' olarak görülmesine ve çözümün gecikmesine yol açıyor.

Kişilik bozuklukları tedavi edilmediğinde; kronik depresyon, madde bağımlılığı, iş kaybı ve en önemlisi sağlıklı bir aile yapısı kuramama gibi çok ağır sonuçlara yol açabilir. Bu bir 'tercih' değil, kişinin dünyayı algılama biçimindeki yapısal bir farklılıktır. Bu konuda toplumdaki farkındalığın artması, insanların 'Neden böyleyim?' sorusuna suçluluk duymadan yanıt aramasına olanak sağlar.

