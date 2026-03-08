Ege Bölgesi'nin En Büyük Gölü Kuraklıktan Kurtuldu, Eski Haline Döndü!
Yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle birçok gölümüz kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu göllerden biri de Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan Bafa Gölü oldu.
Bafa Gölü, aldığı son yağışlarla birlikte eski haline dönmeye başladı.
Kaynak: AA
Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü, kuraklık tehlikesi yaşadı.
Çok sayıda kuş türü yeniden görülmeye başladı.
Bafa Gölü'ndeki su kalitesinde de artış görüldüğü kaydedildi.
