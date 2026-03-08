MART
Ege Bölgesi'nin En Büyük Gölü Kuraklıktan Kurtuldu, Eski Haline Döndü!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 10:28

Yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle birçok gölümüz kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu göllerden biri de Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan Bafa Gölü oldu.

Bafa Gölü, aldığı son yağışlarla birlikte eski haline dönmeye başladı.

Kaynak: AA

Bafa Gölü, yalnızca büyüklüğüyle değil, eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla biliniyor. Doğal göl, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor. Bafa, aralarında nesli tükenmekte olan kuşların da bulunduğu 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor. Ayrıca balıkçılar, gölde farklı türlerde balıklar avlıyor.

Yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle Bafa Gölü'nde sular yaklaşık 30 metre çekilmişti. Son haftalardaki yağmurlarla göl, eski günlerine dönmeye başladı.

AA'nın aktardığına göre, suları eski haline dönen gölde balıkçılar da teknelerle avlanmak için açıldı. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bafa'nın geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin metrelerce çekildiğini, gölde oksijen miktarının düştüğünü söyledi.

Özellikle ocak ve şubat aylarında düşen yağışlarla durumun tersine dönmeye başladığını belirten Özçelik, uzun süren kuraklığın ardından şubat ayında özellikle bu bölgeye ciddi miktarda yağış düşmesi neticesinde su kaynaklarında canlanma meydana geldiğini kaydetti.

Özçelik, 'Bir taraftaki canlanma, diğer taraftaki canlanmayı da beraberinde getiriyor. Şu an için uzunca bir süreden beri hiç olmadığı kadar Bafa Gölü’nün su seviyesinin arttığını görüyoruz. ' dedi.

Özçelik, “Göle giren su miktarı artınca kirlilik konsantrasyonu da azalmış oluyor. Büyük Menderes Nehri’nden gelen su miktarının Bafa Gölü’ndeki canlanma için ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor.'' dedi.

Bafa Gölü'nde 25 yıldır balıkçılık yapan Güray Çakır da yağışlarla gölün dolmaya başladığını ve yaz aylarında görülen kuraklığın ortadan kalktığını anlattı.

