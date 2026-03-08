Ege Bölgesi'nin En Büyük Gölü Kuraklıktan Kurtuldu, Eski Haline Döndü!

AA'nın aktardığına göre, suları eski haline dönen gölde balıkçılar da teknelerle avlanmak için açıldı. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bafa'nın geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin metrelerce çekildiğini, gölde oksijen miktarının düştüğünü söyledi.

Özellikle ocak ve şubat aylarında düşen yağışlarla durumun tersine dönmeye başladığını belirten Özçelik, uzun süren kuraklığın ardından şubat ayında özellikle bu bölgeye ciddi miktarda yağış düşmesi neticesinde su kaynaklarında canlanma meydana geldiğini kaydetti.

Özçelik, 'Bir taraftaki canlanma, diğer taraftaki canlanmayı da beraberinde getiriyor. Şu an için uzunca bir süreden beri hiç olmadığı kadar Bafa Gölü’nün su seviyesinin arttığını görüyoruz. ' dedi.