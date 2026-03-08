MART
Oyuncu Aslıhan Karalar Evinde Çıkan Yangın Nedeniyle Ölümden Döndü

Oyuncu Aslıhan Karalar Evinde Çıkan Yangın Nedeniyle Ölümden Döndü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
08.03.2026 - 11:44

“Best Model Of Turkey” birinciliği sonrasında oyunculuk kariyerine başlayan Aslıhan Karalar ölümden döndü. Oyuncunun Riva’da bulunan evinde gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede yayıldı. “Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük” diyen Karalar, dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

“Best Model Of Turkey 2017” birincisi olan Aslıhan Karalar daha sonra televizyon dünyasına adım atmıştı.

Aslıhan Karalar, Riva’da bulunan evinde çıkan yangın nedeniyle zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde evin çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Snob Magazin’e açıklamalarda bulunan Karalar, “Annem sahura kalkmasaydı hepimiz ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış.” ifadelerini kullandı.

Aslıhan Karalar’ın evindeki köpekleri kurtardığı ve dumandan etkilendiği için hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Öte yandan çıkan yangında ciddi maddi kayıp yaşandığı belirtildi.

Yangından ilk görüntüler

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
