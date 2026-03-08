Oyuncu Aslıhan Karalar Evinde Çıkan Yangın Nedeniyle Ölümden Döndü
“Best Model Of Turkey” birinciliği sonrasında oyunculuk kariyerine başlayan Aslıhan Karalar ölümden döndü. Oyuncunun Riva’da bulunan evinde gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede yayıldı. “Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük” diyen Karalar, dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.
“Best Model Of Turkey 2017” birincisi olan Aslıhan Karalar daha sonra televizyon dünyasına adım atmıştı.
Yangından ilk görüntüler
