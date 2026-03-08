Hepimizin Sıklıkla Kullandığı 'Trink Para' Deyimi Nereden Geliyor?

Günlük konuşmada sık kullanılan bu ifade, aslında oldukça eski bir deyim. Kökeni kesin olarak tek bir kaynağa bağlanamasa da dil araştırmaları iki farklı ihtimal üzerinde duruyor.

Deyimin yazılı kaynaklardaki en eski örneklerinden biri 19. yüzyıla uzanıyor. Ahmet Vefik Paşa’nın 1876’da yayımlanan Lugat-ı Osmani adlı sözlüğünde “tırink para” ifadesi “peşin verilen para” anlamıyla yer alıyor. Bu da deyimin Osmanlı’nın son döneminde günlük dilde zaten kullanıldığını gösteriyor.