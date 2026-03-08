MART
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hepimizin Sıklıkla Kullandığı 'Trink Para' Deyimi Nereden Geliyor?

Hepimizin Sıklıkla Kullandığı 'Trink Para' Deyimi Nereden Geliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 12:17

Günlük konuşmada sıkça kullanılan “trink para” ifadesi peşin ve nakit ödeme anlamıyla biliniyor. Ancak bu deyimin kökeni çoğu kişi için pek bilinmiyor. Peki 'trink para' ne demek? Tarihsel arka planında ne yatıyor.

Buyurun, hep birlikte inceleyelim...

Kaynak: https://www.etimolojiturkce.com/kelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkçede “trink para” dendiğinde akla hemen peşin ve nakit ödeme gelse de aslında arka planda çok daha farklı bir şey yatıyor.

Türkçede “trink para” dendiğinde akla hemen peşin ve nakit ödeme gelse de aslında arka planda çok daha farklı bir şey yatıyor.

Günlük konuşmada sık kullanılan bu ifade, aslında oldukça eski bir deyim. Kökeni kesin olarak tek bir kaynağa bağlanamasa da dil araştırmaları iki farklı ihtimal üzerinde duruyor.

Deyimin yazılı kaynaklardaki en eski örneklerinden biri 19. yüzyıla uzanıyor. Ahmet Vefik Paşa’nın 1876’da yayımlanan Lugat-ı Osmani adlı sözlüğünde “tırink para” ifadesi “peşin verilen para” anlamıyla yer alıyor. Bu da deyimin Osmanlı’nın son döneminde günlük dilde zaten kullanıldığını gösteriyor.

Kökenle ilgili en çok dile getirilen açıklamalardan biri aslında kökeninin Almanca'ya dayanması.

Kökenle ilgili en çok dile getirilen açıklamalardan biri aslında kökeninin Almanca'ya dayanması.

'Trink para' Almanca’da “bahşiş” anlamına gelen Trinkgeld kelimesiyle ilişkili olabilir. Osmanlı’nın son döneminde özellikle İstanbul’da ticaret ve şehir hayatında Avrupa dillerinden birçok kelimenin dile girdiği biliniyor. Bu nedenle bazı araştırmacılar, “Trinkgeld” kelimesinin zamanla Türkçede anlam değiştirerek “elden verilen, peşin para” anlamına dönüşmüş olabileceğini düşünüyor.

Tarihsel kısmı bir yana, belki de sadece sesinden kaynaklı olabilir.

Tarihsel kısmı bir yana, belki de sadece sesinden kaynaklı olabilir.

Metal paraların birbirine çarptığında çıkardığı “tınk” benzeri sesin zamanla “trink” şeklinde söylenmeye başladığı ve deyimin buradan doğduğu da iddia ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın