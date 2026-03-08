Hepimizin Sıklıkla Kullandığı 'Trink Para' Deyimi Nereden Geliyor?
Kaynak: https://www.etimolojiturkce.com/kelim...
Günlük konuşmada sıkça kullanılan “trink para” ifadesi peşin ve nakit ödeme anlamıyla biliniyor. Ancak bu deyimin kökeni çoğu kişi için pek bilinmiyor. Peki 'trink para' ne demek? Tarihsel arka planında ne yatıyor.
Buyurun, hep birlikte inceleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkçede “trink para” dendiğinde akla hemen peşin ve nakit ödeme gelse de aslında arka planda çok daha farklı bir şey yatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kökenle ilgili en çok dile getirilen açıklamalardan biri aslında kökeninin Almanca'ya dayanması.
Tarihsel kısmı bir yana, belki de sadece sesinden kaynaklı olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın