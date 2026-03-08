İran’ın Yeni Dini Lideri Seçildi Ancak İsmi Açıklanmayacak
İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail’in saldırılarının başladığı ilk gün konutunun hedef alınması sonucu hayatını kaybetmişti. Hamaney’in ölmesi sonrasında İran’da yeni dini liderin kim olacağı merak ediliyordu. Dini lideri belirleyecek Uzmanlar Konseyi’nin kararını verdiği ancak yeni seçilen dini liderin güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmayacağı ifade edildi.
İran’da savaşın başladığı ilk gün yapılan saldırılarda dini lider Ali Hamaney hayatını kaybetmişti.
