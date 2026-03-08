MART
İran’ın Yeni Dini Lideri Seçildi Ancak İsmi Açıklanmayacak

İran’ın Yeni Dini Lideri Seçildi Ancak İsmi Açıklanmayacak

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.03.2026 - 13:16

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail’in saldırılarının başladığı ilk gün konutunun hedef alınması sonucu hayatını kaybetmişti. Hamaney’in ölmesi sonrasında İran’da yeni dini liderin kim olacağı merak ediliyordu. Dini lideri belirleyecek Uzmanlar Konseyi’nin kararını verdiği ancak yeni seçilen dini liderin güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmayacağı ifade edildi.

İran’da savaşın başladığı ilk gün yapılan saldırılarda dini lider Ali Hamaney hayatını kaybetmişti.

Hamaney’in ölümü sonrasında Ayetullah Arafi’nin başkanlık ettiği Uzmanlar Konseyi’nin yeni dini lideri belirleyeceği açıklanmıştı. İran Uzmanlar Konseyi Üyesi Ahmed Alam el-Hud, konseyin kararını verdiğini ve yeni dini lideri belirlediğini açıkladı.

İran, güvenlik gerekçesiyle yeni seçilen dini liderin ismini şimdilik gizli tutacak. Al Jazeera ise yeni dini liderin isminin Konsey Genel Sekreterliği tarafından ilan edileceğini açıkladı.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
