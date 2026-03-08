Fenerbahçe 3 Puanı Son Dakikalarda Attığı Gollerle Kurtardı: 3-2
Fenerbahçe, Kadıköy'de iki kez geriye düştüğü maçta son saniyelerde attığı golle Samsunspor'u 3-2 yendi.
Galatasaray'ın derbiyi kazandığı haftada 7'ye çıkan fark bir kez daha dört puana indi.
Fenerbahçe'de goller Guendouzi, Nene ve Sidiki Cherif'ten geldi. Samsunspor'un goller ise Mouandilmadji'den geldi.
Devrede Samsunspor üstünlüğü vardı.
Fenerbahçe üç puanı uzatmada aldı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
