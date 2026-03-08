Fenerbahçe 3 Puanı Son Dakikalarda Attığı Gollerle Kurtardı: 3-2

Fenerbahçe, Kadıköy'de iki kez geriye düştüğü maçta son saniyelerde attığı golle Samsunspor'u 3-2 yendi.

Galatasaray'ın derbiyi kazandığı haftada 7'ye çıkan fark bir kez daha dört puana indi.

Fenerbahçe'de goller Guendouzi, Nene ve Sidiki Cherif'ten geldi. Samsunspor'un goller ise Mouandilmadji'den geldi.