Fenerbahçe 3 Puanı Son Dakikalarda Attığı Gollerle Kurtardı: 3-2

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2026 - 22:06

Fenerbahçe, Kadıköy'de iki kez geriye düştüğü maçta son saniyelerde attığı golle Samsunspor'u 3-2 yendi. 

Galatasaray'ın derbiyi kazandığı haftada 7'ye çıkan fark bir kez daha dört puana indi. 

Fenerbahçe'de goller Guendouzi, Nene ve Sidiki Cherif'ten geldi. Samsunspor'un goller ise Mouandilmadji'den geldi.

Devrede Samsunspor üstünlüğü vardı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe-Samsunspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada Holse’nin sol kanattan getirdiği topu savunmanın arasına yükselerek kafayla tamamlayan Mouandilmadji, Samsunspor’u öne geçirdi: 0-1.

15. dakikada Musaba sağ kanattan ceza sahasına pasını gönderdi, Guendouzi bekletmeden vuruşunu yaparak topu kaleci Okan Kocuk’un sağından ağlarla buluşturdu: 1-1.

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Guendouzi’nin sert şutu yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

23. dakikada Fenerbahçe savunmasındaki anlaşmazlığı iyi değerlendiren Tomasson’un soldan ortasında Mouandilmadji topu düzelterek ağlara gönderdi: 1-2.

35. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Tomasson’un ortasına hareketlenen Holse’nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

45+1. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Archie Brown’ın sert şutu kaleci Kocuk tarafından kornere çeldi.

İlk yarı, Samsunspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe üç puanı uzatmada aldı.

Fenerbahçe, son bölüme 2-1 geride girerken önce 89'da Nene ile eşitliği yakaladı. 90+5'te ise Sidiki Cherif, Kadıköy'ü ayağa kaldıran golü attı ve Fenerbahçe hayati üç puanın sahibi oldu.

