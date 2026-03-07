Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde Venüs ve Satürn'ün Koç burcunda kavuşmasıyla birlikte iç dünyanda sessiz çalkalanmalar başlıyor. Bu çalkalanmalar, aslında güçlü bir yüzleşmeyi temsil ediyor. Kariyerine dair, belki de uzun zamandır perde arkasında yürüttüğün bir planın var ve şimdi bu planı net bir çerçeveye oturtma fırsatın olacak. Ancak bu süreç, sabır gerektirecek.

Özellikle maddi konularda aceleci bir tutum sergilememelisin. Hatta, bir adım geri atıp genel tabloyu izlemeyi tercih etmelisin. Böylece güç toplayabilir ve uzun vadeli hedefini gerçekleştirmek için gerekli yatırımı bulabilir ya da bütçeyi düzenleyebilirsin. Tabii bazı fedakarlıklar da yapmaya hazır olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbini kolayca açmadığını biliyoruz. Ancak eğer bir ilişkin varsa, duyguların daha da derinleşiyor ve bir hayli ciddi bir hale geliyor. Partnerinle aranda emin adımlara güçlenen, kalıcı bir bağa kurulabilir. Kalbini ona açmanın zamanı geldi. Zaten sevgiyi saklamaya ne lüzum var, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…