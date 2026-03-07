Sevgili Balık, bugün gökyüzünde oldukça etkili bir kavuşum yaşanıyor. Venüs ile kısıtlamalar ve disiplin gezegeni Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu kavuşum, maddi güvenliğin ve finansal istikrarın önemini vurgulayacak. Belki de gelirini artırmak ya da harcamalarını kontrol altına almak için bir strateji geliştirmenin tam zamanıdır.

Bu kavuşumun bir diğer önemli mesajı ise değerinin farkına varmanı sağlamak. Kendi değerini ve emeğini küçümseme, hakkını sonuna kadar savun. Çünkü emeğinin ve çabanın karşılığını alman, kendini kimseye ezdirmemen gerekiyor. Unutma sen de başardıkların da çok değerli.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, öz değer konusu burada da karşımıza çıkıyor. Kendine değer vermeyen, seni hak ettiğin gibi görmeyen hiçbir enerjiye tahammül etmek istemeyeceksin. Eğer bir ilişkin varsa, saygı ve güven konuları gündeme gelebilir. Artık toksik ilişkilerden uzaklaşmanın da zamanı geldi. Senin için iyi olmayandan uzaklaşmayı ve ayrılığı bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…