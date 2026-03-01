onedio
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 2 Mart - 8 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Mart - 8 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftanın ikinci gününde seninle zıt kutuplarda yer alan Başak burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Bu, kariyerini şekillendiren tüm iş birliklerini ve anlaşmalarını bir kader süzgecinden geçiriyor. Mars'ın enerjik etkisiyle burcuna giriş yapması, yaşamının kontrolünü tamamen eline geçirmeni sağlıyor. Hedeflerine doğru emin adımlarla ve büyük bir kararlılıkla ilerliyorsun. Ayrıca, bu hafta gireceğin her ortamda tüm dikkatleri üzerine çekiyor ve liderlik yeteneklerini tüm çıplaklığıyla sergiliyorsun.

Bir yandan da Güneş ve Jüpiter arasındaki şans verici etkileşimin etkisi altındasın. Bu enerji ise sana yaratıcı projelerin için beklediğin finansal ve manevi desteği getiriyor. Kariyerinde belirleyici bir son ve çok daha parlak bir başlangıç için gökyüzü, sahnenin tam merkezine yerleştiriyor seni.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise bu hafta Ay tutulmasının tam merkezinde yer alıyorsun. Merkür'ün geri hareketiyle birleşen bu etki ise eski aşklarının tekrar hayatına girmesine neden olabilir. Tabii eğer bekarsan, kaderin oyunuyla karşılana çıkan bu kişi, aslında geçmişteki bir yaranın iyileşmesine yardımcı da olabilir. Ancak dikkatli ol; bir anlık yanılgı, kalbinde onarılması zor bir hasara ve büyük bir hayal kırıklığına da neden olabilir. Kalbini hemen herkese açma... Özellikle de geçmişten gelen o sese! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

