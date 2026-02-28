onedio
Mart Balık Burcu Aylık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
Mart 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:16

Gökyüzü Mart ayında bir hayli hareketli! Balık ve yükselen Balık burçları Mart ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mart ayı nasıl geçecek? Bu ay Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu aylık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları



Sevgili Balık, bu ayın başında karşıt burcunda meydana gelen Ay tutulması, tüm ikili ilişkilerini ve iş ortaklıklarını adeta bir kadersel süzgeçten geçiriyor. Bu süzgeç, cesur bir kararla ortaklık ve iş birliklerinden caymanı sağlayabilir. İş hayatında bu büyük temizliği yapman, aslında senin en çok parlaman gereken alanlara ve projelere odaklanmanı sağlıyor. Bu dönüşüm süreci, kariyerinde kendi başına hareket etmenin eşsiz özgürlüğünü ve gücünü sana kazandırıyor. Artık başkaları ve fikirleri değil, kişisel hedeflerin ve düşüncelerin öncelik haline geliyor. 

Bir de ay ortasında seni etkisi altına alacak olan Güneş’in enerjisinden söz etmeliyiz. Bu kozmik enerji, kazançlarını artırmak ve finansal bağımsızlığını ilan etmek için de adım atmanı sağlıyor. Yeteneklerini paraya dönüştüreceğin yeni projelerle birlikte, iş hayatında daha görünür ve talep edilen biri haline gelebilirsin. Kendi değerini bildiğin ve kendine güvendiğinde her cesur adımın bir karşılığı olduğunu göreceksin.

Peki ya aşk? Satürn ve Plüton'un altmışlık açısı ilişkilerinde yaşadığın güvensizliğe odaklanmanı istiyor. Partnerin ya da flörtünün sana doğruyu söylediğinden emin misin? İşte bu konuya odaklanmalı, gerçekleri öğrenmek için canını acıtsa da bazı şeyleri deşmelisin. Bu sayede bir ihaneti, gizli bir ilişkiyi ya da arkandan dönen oyunları açığa çıkarabilirsin. Kalbinin derinlerinde bir şüphe varsa üzerine gitmenin tam sırası. Tabii tüm şüphe ve kuruntuların karşılıksız da çıkabilir. Ancak için ferahlayana kadar derine dalmalısın... Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

