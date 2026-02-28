Sevgili Yay, bu ay senin için oldukça heyecan verici ve yeniliklerle dolu bir dönem olacak. Ayın başında gerçekleşecek olan Ay tutulması, kariyerindeki eski statünü ve toplum önündeki imajını tamamen yeniden şekillendirecek. Güçlü iş bağlantıları kurduğun ya da var olan bağlantıların sayesinde yeni bir işe imza atman son derece olası. İşini büyütmek, uluslararası arenada yerini almak ya da yeni operasyon süreçleri ile çalışan sayını artırmak toplum önündeki duruşunu daha da profesyonel ve etkileyici bir boyuta taşıyor.

Ayın ortasında ise Jüpiter'in ileri hareketiyle birlikte, yurt dışı kaynaklı işlerin ve ticari anlaşmaların önü iyice açılıyor. Bu şanslı dönemde maddi gelirlerin artarken, yeni projelerin için aradığın büyük sermayeyi de kolayca bulabileceksin. Özellikle de uzaklardan kurduğun bağlantılar sayesinde iş hacmini büyütürken, vizyonunu uluslararası standartlara taşımayı başarmak sana düşündüğünden çok daha büyük bir güç verecek.

Peki ya aşk? Satürn ile Plüton'un enerjisi ise evinde huzurun mimarı olacak! Partnerinle arandaki gerginlik yerini anlayışa ve şifaya bırakacak. Birlikte planladığınız geleceğe artık daha yakınızız. Zira, eksik kalan tüm parçaların birer birer yerine oturduğunu hissedeceksin. Zihnindeki karmaşa son bulurken, aşkın ve güvenin sıcaklığını tüm varlığınla hissetmeye başlayacaksın. Belki de sıradaki adım bir evlat sahibi olmak ve aileni büyütmektir, ne dersin? Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…