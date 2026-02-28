onedio
Mart Yay Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
Mart 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yay ve yükselen Yay burçlarının Mart ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mart ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu ayın enerjisi sınırlarını zorlayabilir! Özellikle Başak burcundaki Ay tutulması, maceracı ruhunu ve fiziksel kapasiteni sorgulamana neden olabilir. Yani bu ayın enerjisi, bedensel sınırlarını tanımanı ve bunları kabullenmeni gerektirebilir. Bu süreçte, belki de ilk kez, bedeninin ne kadar dayanıklı olduğunu ve ne kadar çok şeye katlanabildiğini göreceksin. 

Mart ayının sonlarına doğru ise bedeninle inatlaşmayı bırakıp onun bilgeliğine güvendiğinde, gerçek canlılığını geri kazanacaksın. Şimdi, bedenini dinlemen ve ona güvenmen gerekiyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

