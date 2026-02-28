Sevgili Yay, bu ayın enerjisi sınırlarını zorlayabilir! Özellikle Başak burcundaki Ay tutulması, maceracı ruhunu ve fiziksel kapasiteni sorgulamana neden olabilir. Yani bu ayın enerjisi, bedensel sınırlarını tanımanı ve bunları kabullenmeni gerektirebilir. Bu süreçte, belki de ilk kez, bedeninin ne kadar dayanıklı olduğunu ve ne kadar çok şeye katlanabildiğini göreceksin.

Mart ayının sonlarına doğru ise bedeninle inatlaşmayı bırakıp onun bilgeliğine güvendiğinde, gerçek canlılığını geri kazanacaksın. Şimdi, bedenini dinlemen ve ona güvenmen gerekiyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…