Koç Burcu right-white
Mart 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Koç ve yükselen Koç burçlarının Mart ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mart ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu ay boyunca seni bekleyen şifa, Başak burcundaki Ay tutulmasının etkisi altında şekilleniyor. Bu ayın en önemli olayı, bedensel sınırlarını aşırı zorlayan rutinlerden kurtulmanı gerektiren bu tutulma olacak. Başak'ın titiz enerjisi, sağlığına daha fazla özen göstermeni ve kendini aşırı zorlamaktan kaçınmanı söylüyor.

Bu ayın bir diğer önemli göksel hareketi ise Mars'ın Balık burcundaki seyri. Bu, enerjini dışa vurmak yerine, içsel bir onarım sürecine yönlendirmen gerektiğini işaret ediyor. Mars'ın bu konumu, ruhunu dinlendirme ve iç dünyana dönme çağrısında bulunuyor. 

Koşturmacadan bir adım geri çekilip ruhunu dinlendirdiğinde, kronik yorgunluğunun aslında zihinsel bir yük olduğunu fark edeceksin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

