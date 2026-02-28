Sevgili Koç, bu ay boyunca seni bekleyen şifa, Başak burcundaki Ay tutulmasının etkisi altında şekilleniyor. Bu ayın en önemli olayı, bedensel sınırlarını aşırı zorlayan rutinlerden kurtulmanı gerektiren bu tutulma olacak. Başak'ın titiz enerjisi, sağlığına daha fazla özen göstermeni ve kendini aşırı zorlamaktan kaçınmanı söylüyor.

Bu ayın bir diğer önemli göksel hareketi ise Mars'ın Balık burcundaki seyri. Bu, enerjini dışa vurmak yerine, içsel bir onarım sürecine yönlendirmen gerektiğini işaret ediyor. Mars'ın bu konumu, ruhunu dinlendirme ve iç dünyana dönme çağrısında bulunuyor.

Koşturmacadan bir adım geri çekilip ruhunu dinlendirdiğinde, kronik yorgunluğunun aslında zihinsel bir yük olduğunu fark edeceksin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…