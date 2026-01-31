Sevgili Koç, bu ayın başında Aslan Dolunayı'nın parlak ışığı seni zirveye çağırıyor. Yaratıcılığınla, görünürlüğünle ve cesaretinle dolu bugünlerde, içinden yükselen bir isteği bastırmak yerine kucaklamak senin için en doğru seçim olacak. Bu Dolunay, 'Ben ne istiyorum?' sorusunu yüksek sesle sana sorduracak ve cevabı ertelemene izin vermeyecek.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Satürn, burcuna adımını atıyor ve 'Artık vakit kaybetme' dönemini başlatıyor. Bu, kariyerinde daha fazla sorumluluk alman gereken bir dönem olacak. Neyse ki bu ekstra yük seni ezmek yerine daha ciddi ve kararlı biri haline getirecek. Bu arada Şubat ayı, hızlı kazanımların değil, sağlam temellerin atıldığı bir ay olacak. Her adımın, uzun vadeli sonuçları olacağını anlayacak ve plansız riskler yerine stratejik hamleler yapmayı tercih edeceksin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…