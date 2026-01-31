Sevgili Koç, bu ay senin için neler var neler! Ayın henüz başında gerçekleşecek olan Aslan Dolunayı, seni zirveye çağırıyor! Yaratıcılık, görünürlük ve cesaretle yoğrulduğun bugünlerde, içinden gelen bir isteği bastırmak yerine sahiplenmek sana iyi gelecektir. Bu Dolunay, 'Ben ne istiyorum?' sorusunu yüksek sesle sordururken, cevabı ertelemene ise izin vermiyor.

Ay ortasında ise Satürn, burcuna adım atıyor ve senin için 'Artık vakit kaybetme' dönemini başlatıyor. Bu, kariyerinde daha fazla sorumluluk alman gereken bir dönem olacak. Ancak merak etme, bu ekstra yük seni ezmek yerine daha ciddi ve kararlı biri haline getirecek. Şubat ayı, hızlı kazanımların değil, sağlam temellerin atıldığı bir ay olacak. Her adımın, uzun vadeli sonuçları olacağını anlayacak ve plansız riskler yerine stratejik hamleler yapmayı tercih edeceksin.

Peki ya aşk? Merkür ve Venüs'ün kavuşumu, aşk hayatında zihinsel ve duygusal sınırların eridiği bir atmosfer yaratıyor. Bir söz, bir anı paylaşma ya da bir bakış, sandığından çok daha derin bir bağa dönüşebilir. Bu ay aşk, güvenli olmaktan çok gerçek olmaya davet ediyor seni. Bu ayın sonunda, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açacaksın. Kim bilir? Kalbini altüst eden derin duygular ve karşı konulamaz çekim ile gerçek aşkın gücüne odaklan! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…