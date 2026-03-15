"Öldü" İddiaları Sonrasında Netanyahu Kahvecide Yapay Zeka Olmadığını Kanıtlamaya Çalıştı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran’ın füze saldırısında hayatını kaybettiği ve bu sebeple kameraların karşısına geçmediği iddia ediliyordu. Netanyahu’nun geçtiğimiz günlerde yayınlanan videosunun da yapay zeka ile yapıldığı belirtiliyordu. İsrail Başbakanı, sosyal medya hesabından bir kahveciden kahve alırkenki görüntülerini paylaştı. Netanyahu videoda el hareketleri ile yapay zeka olmadığını kanıtlamaya çalıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD ve İsrail’in Orta Doğu’da İran’a yönelik saldırıları sonrasında İran da İsrail’i hipersonik füzelerle vurmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın