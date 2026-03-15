"Öldü" İddiaları Sonrasında Netanyahu Kahvecide Yapay Zeka Olmadığını Kanıtlamaya Çalıştı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.03.2026 - 19:11

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran’ın füze saldırısında hayatını kaybettiği ve bu sebeple kameraların karşısına geçmediği iddia ediliyordu. Netanyahu’nun geçtiğimiz günlerde yayınlanan videosunun da yapay zeka ile yapıldığı belirtiliyordu. İsrail Başbakanı, sosyal medya hesabından bir kahveciden kahve alırkenki görüntülerini paylaştı. Netanyahu videoda el hareketleri ile yapay zeka olmadığını kanıtlamaya çalıştı.

ABD ve İsrail’in Orta Doğu’da İran’a yönelik saldırıları sonrasında İran da İsrail’i hipersonik füzelerle vurmuştu.

Son günlerde kameraların karşısına çıkmayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde bir videosu paylaşılan Netanyahu’nun el hareketlerinin ilginç olduğuna dikkat çekilmiş ve videonun yapay zeka ile üretildiği belirtilmişti.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda “öldü” iddialarına cevap verdi.

Bir işletmede kahve içerken görüntülerini paylaşan Netanyahu, öldüğü iddialarını yalanladı.

İsrail Başbakanı, “basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü” iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını gösterdi.

İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava alma tavsiyesinde bulunan Netanyahu, buna karşın “korunaklı alanlara” yakın kalmaları gerektiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
