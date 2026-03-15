Netanyahu'nun Sağlık Durumuyla İlgili İsrail'den Açıklama Geldi, İran Tehdidini Yeniledi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2026 - 09:52

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in vefatının ardından İran’ın gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da hayatını kaybettiği öne sürüldü. İsrail tarafı bunu dün gece yalanlarken İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Netanyahu'ya yeni bir tehdit daha yayınladı.

Videosunun yapay zeka olduğu iddia edilmişti, ofisinden yalanlama geldi.

Netanyahu’nun 13 Mart’taki çevrimiçi basın toplantısında, İsrail genelinde çalan saldırı sirenlerinin duyulmaması ve bazı videoların yapay zekayla üretildiği iddiaları, ölüm söylentilerinin kaynağı olarak gösterildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamışken, sosyal medyada yayılan “Netanyahu öldü” iddialarına AA’nın sorusu üzerine yanıt verildi: “Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda.”

İran Devrim Muafızları Ordusu yeni açıklama yayınladı: "Eğer hâlâ hayattaysa onu öldüreceğiz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat 4” operasyonunun 52. dalgasını başlattığını açıkladı. Tel Aviv’deki sanayi bölgeleri ve biri Erbil’de olmak üzere üç ABD üssünün vurulduğu iddia edildi. Açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu için “Eğer hâlâ hayattaysa onu öldüreceğiz” tehdidi yer aldı.

Kamu İlişkileri birimi tarafından 15 Mart 2026 Pazar günü yapılan açıklamada, operasyonun “Ya Zeyneb Kubra” koduyla yürütüldüğü ve saldırıların İran’daki sanayi bölgelerinde ölen işçilerin intikamı amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

"Takip edip hedef almaya devam edeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun akıbetine ilişkin belirsizliğe değinilen açıklamada, sert ifadeler kullanıldı:

'Siyonist Başbakanın akıbeti ve işgal altındaki topraklardan ailesiyle birlikte kaçma veya ölme olasılığı konusundaki belirsizlik, rejim içindeki kriz ve kargaşayı ortaya koymaktadır. Eğer bu suçlu hâlâ hayattaysa, güçlü bir şekilde takip edilmeye ve hedef alınmaya devam edilecektir. Onu bulup öldürene kadar takibimiz sürecek.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
