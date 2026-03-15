Netanyahu'nun Sağlık Durumuyla İlgili İsrail'den Açıklama Geldi, İran Tehdidini Yeniledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat 4” operasyonunun 52. dalgasını başlattığını açıkladı. Tel Aviv’deki sanayi bölgeleri ve biri Erbil’de olmak üzere üç ABD üssünün vurulduğu iddia edildi. Açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu için “Eğer hâlâ hayattaysa onu öldüreceğiz” tehdidi yer aldı.

Kamu İlişkileri birimi tarafından 15 Mart 2026 Pazar günü yapılan açıklamada, operasyonun “Ya Zeyneb Kubra” koduyla yürütüldüğü ve saldırıların İran’daki sanayi bölgelerinde ölen işçilerin intikamı amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.