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12 Ağustos'ta Yasaklanıyor: Restoranlarda Yeni Dönem! O Ürünler Artık Masalara Gelmeyecek

12 Ağustos'ta Yasaklanıyor: Restoranlarda Yeni Dönem! O Ürünler Artık Masalara Gelmeyecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.06.2026 - 07:33
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Avrupa Birliği, restoran ve kafelerde masalara gelen tek kullanımlık ketçap, mayonez ve şeker gibi paketleri tamamen yasaklama kararı aldı. Yüzde kırk oranındaki plastik kirliliğini bitirmeyi hedefleyen çevre dostu bu yeni dönem, 2026 yılının yaz aylarında resmen başlıyor.

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Avrupa Birliği, milyonlarca insanın restoran ve kafelerdeki yeme içme alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek tarihi bir çevre kararına imza attı.

Avrupa Birliği, milyonlarca insanın restoran ve kafelerdeki yeme içme alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek tarihi bir çevre kararına imza attı.

12 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Avrupa genelindeki tüm yiyecek ve içecek işletmelerinde, masalarda sunulan tek kullanımlık ketçap, mayonez, hardal ve şeker paketlerinin kullanımı tamamen yasaklanıyor. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü kapsamında alınan bu radikal karar, kıta genelinde plastik kirliliğinin önüne geçmeyi ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını zorunlu kılmayı hedefliyor.

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte işletmeler, müşterilerine sos sunarken alışılagelmiş plastik mini paketler yerine çok kullanımlık alternatiflere yönelmek zorunda kalacak. Masalarda artık cam şişeler, yeniden doldurulabilir sosluklar ve yıkanabilir porselen veya cam kaplar yer alacak. Yetkililer, saniyeler içinde tüketilip çöpe atılan küçük ambalajların doğada yarattığı devasa tahribata dikkat çekerek, bu değişimin çevre politikaları açısından hayati bir adım olduğunu vurguluyor. Elde edilen verilere göre, halihazırda Avrupa'daki toplam plastik tüketiminin yüzde kırklık gibi çok ciddi bir dilimini sadece ambalaj atıkları oluşturuyor.

Yeni dönemin getirdiği katı kuralların günlük ticari hayatı aksatmaması adına bazı istisnai durumlar da belirlendi. Tüketiciler, eve sipariş verdiklerinde veya paket servis aldıklarında bu sosları tek kullanımlık ambalajlarda talep etmeye devam edebilecekler. Ayrıca üst düzey hijyenin mecburi olduğu hastaneler ve benzeri sağlık kuruluşları da şimdilik bu yasağın kapsamı dışında bırakıldı. Ancak bu özel durumlar haricinde, Avrupa'da dışarıda yemek yeme kültürü çok kısa bir süre sonra kalıcı olarak değişerek çok daha çevreci bir standarda kavuşacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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