article/comments
article/share
Haberler
Video
Emir Kipiyle Sipariş Veren Müşteri Uyarılınca Kafeyi Savaş Alanına Çevirdi

Emir Kipiyle Sipariş Veren Müşteri Uyarılınca Kafeyi Savaş Alanına Çevirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.06.2026 - 00:43

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Avcılar’da gece saatlerinde kafeye giden müşteri, kaba üslupla sipariş verdi. “Limonata ver” demesinin üzerine kadın çalışan tarafından uyarılan müşteri, tezgahı dağıtarak kafeyi savaş alanına çevirdi. Söz konusu saldırgan erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saldırgan erkek, kadın çalışanı tehdit etti; kafeyi savaş alanına çevirdi.

Saldırgan erkek, kadın çalışanı tehdit etti; kafeyi savaş alanına çevirdi.

İstanbul Avcılar’da gece saatlerinde kafeye gelen erkek müşteri, emir kipiyle sipariş verdi. “Limonata versene” diyen müşteriye kadın çalışandan uyarı geldi. Kadın çalışan tarafından uyarılınca erkek müşterinin gözü döndü. Kafeyi savaş alanına çeviren ve kadın çalışanı tehdit eden saldırgan erkek hakkında, mağdur kadın şikayetçi oldu. 

Şikayetin ardından saldırganın yakalanması için çalışmalar başladı. 

Söz konusu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın