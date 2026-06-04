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Devlet Bahçeli ve Özgür Özel’in Dikkat Çeken Anları

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel’in Dikkat Çeken Anları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.06.2026 - 19:11
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MHP lideri Devlet Bahçeli ile Özgür Özel Koç Holding 100. yıl etkinliğinde bir araya geldi. Uzun bir aranın ardından karşılaşan Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, el sıkışarak samimi şekilde sohbet etti. O anlar kameralara yansıdı.

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Devlet Bahçeli ve Özgür Özel’in dikkat çeken anları:

Bir başka görüntü ise 👇🏻

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel el sıkıştı, samimi sohbet ettiler.

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel el sıkıştı, samimi sohbet ettiler.

CHP'de 'mutlak butlan' tartışmaları devam ediyor. 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, Koç Holding 100. yıl etkinliğine katıldı. Protokolde önemli isimler yer alırken o isimlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Özgür Özel ve Devlet Bahçeli, etkinlikte el sıkıştı. İkili ardından samimi sohbette bulundular. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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