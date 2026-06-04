Devlet Bahçeli ve Özgür Özel’in Dikkat Çeken Anları
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MHP lideri Devlet Bahçeli ile Özgür Özel Koç Holding 100. yıl etkinliğinde bir araya geldi. Uzun bir aranın ardından karşılaşan Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, el sıkışarak samimi şekilde sohbet etti. O anlar kameralara yansıdı.
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Devlet Bahçeli ve Özgür Özel’in dikkat çeken anları:
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Devlet Bahçeli ve Özgür Özel el sıkıştı, samimi sohbet ettiler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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