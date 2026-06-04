Devlet Bahçeli ve Özgür Özel’in dikkat çeken anları:

CHP'de 'mutlak butlan' tartışmaları devam ediyor. 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, Koç Holding 100. yıl etkinliğine katıldı. Protokolde önemli isimler yer alırken o isimlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Özgür Özel ve Devlet Bahçeli, etkinlikte el sıkıştı. İkili ardından samimi sohbette bulundular. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.