Buzsuz İçeceğe Fiyat Farkı Alan İşletmeye İnceleme Başlatıldı
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Antalya’da bulunan bir AVM’deki işletmenin, içeceklerinde buz istemeyen müşterilerden 20 lira ek ücret aldığı ortaya çıkmıştı. İşletme, 'daha fazla ürün kullanıldığı için' ek ücret talep edildiğini belirtse de Ticaret Bakanlığı görevlileri uygulamayla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlığın basın danışmanı Bekir Kaplan yaptığı paylaşımda, adı geçen işletmeye mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin uygulanacağını açıkladı.
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Alanyum AVM içindeki Big Bubble Tea adlı işletmenin buzsuz içeceklerde fiyat farkı uyguladığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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