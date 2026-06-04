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Buzsuz İçeceğe Fiyat Farkı Alan İşletmeye İnceleme Başlatıldı

Buzsuz İçeceğe Fiyat Farkı Alan İşletmeye İnceleme Başlatıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2026 - 18:57
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Antalya’da bulunan bir AVM’deki işletmenin, içeceklerinde buz istemeyen müşterilerden 20 lira ek ücret aldığı ortaya çıkmıştı. İşletme, 'daha fazla ürün kullanıldığı için' ek ücret talep edildiğini belirtse de Ticaret Bakanlığı görevlileri uygulamayla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlığın basın danışmanı Bekir Kaplan yaptığı paylaşımda, adı geçen işletmeye mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Alanyum AVM içindeki Big Bubble Tea adlı işletmenin buzsuz içeceklerde fiyat farkı uyguladığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Alanyum AVM içindeki Big Bubble Tea adlı işletmenin buzsuz içeceklerde fiyat farkı uyguladığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

İşletme, uygulamayı 'buz kullanılmadığında içecekte daha fazla ürün kullanılması' gerekçesiyle savundu. Ancak Ticaret Bakanlığı, yapılan açıklamaların ardından inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızdan gelen bildirim ve şikâyetler üzerine; Antalya ilimizde Alanyum AVM içerisinde faaliyet gösteren işletmede, 02.06.2026 tarihinde Ticaret Antalya İl Müdürlüğümüz tarafından, ilçe zabıta ekipleriyle koordineli şekilde gerekli denetimler gerçekleştirilmiş, tespit edilen hususlara ilişkin idari süreç başlatılarak mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler tesis edilmiştir. Tüketicilerimizin haklarını korumak için 81 ilimizde sahadayız.”

Soruşturma sonucunda işletmenin fiyatlandırma uygulamasının tüketici mevzuatına aykırı bulunup bulunmadığına göre idari yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı netleşecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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