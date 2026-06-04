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İstanbul Havaalanı’na Gitmek İsteyen Vatandaşın Taksicilerle İmtihanı

İstanbul Havaalanı’na Gitmek İsteyen Vatandaşın Taksicilerle İmtihanı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2026 - 17:26

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İstanbul’da taksi problemi katlanarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’li Twitch yayıncısı Auger’i yayın sırasında dolandıran taksici tutuklanmıştı. Bugün sosyal medyada paylaşılan bir videoda da İstanbul’daki taksi problemi yer aldı. “Hepsi dolarla çalışıyor” diyen bir vatandaş, İstanbul Havaalanı’na gitmek için 8. denemesinde taksi bulduğunu söyledi.

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Canlı yayında dolandırıcılık yapan taksici tutuklanmıştı.

Canlı yayında dolandırıcılık yapan taksici tutuklanmıştı.

İstanbul’da düzenlenen Travis Scott etkinliğini takip eden ABD’li Twitch yayıncısı Auger, Beşiktaş’taki oteline dönmek için bir taksiciyle 50 euro karşılığında anlaşmış ancak kartla ödeme yapılırken hesabından 136 euro çekilmişti. Büyük tepki çeken olay sonrasında gözaltına alınan taksici için çıkarıldığı mahkemede “dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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