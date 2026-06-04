İstanbul Havaalanı’na Gitmek İsteyen Vatandaşın Taksicilerle İmtihanı

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İstanbul’da taksi problemi katlanarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’li Twitch yayıncısı Auger’i yayın sırasında dolandıran taksici tutuklanmıştı. Bugün sosyal medyada paylaşılan bir videoda da İstanbul’daki taksi problemi yer aldı. “Hepsi dolarla çalışıyor” diyen bir vatandaş, İstanbul Havaalanı’na gitmek için 8. denemesinde taksi bulduğunu söyledi.
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Canlı yayında dolandırıcılık yapan taksici tutuklanmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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