Meteoroloji Paylaştı: Fırtına ve Kuvvetli Yağış Etkili Olacak Kentler

İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi kentler bu periyotta çoğunlukla yağışsız, açık veya parçalı bulutlu bir hava ve yüksek sıcaklıklarla (yer yer 30-35 derece arası) yazı hissedecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'Hava sıcaklıklarının artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor' denildi.