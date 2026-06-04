Meteoroloji Paylaştı: Fırtına ve Kuvvetli Yağış Etkili Olacak Kentler
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4-10 Haziran hava durum raporunu yayımladı. Meteoroloji’nin uyarısına göre hafta boyunca pek çok kentte kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yapılan açıklamada ise hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde normallerin üzerinde; diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.
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Meteoroloji yağmur yağacak kentleri açıkladı.
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Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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