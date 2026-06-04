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Meteoroloji Paylaştı: Fırtına ve Kuvvetli Yağış Etkili Olacak Kentler

Meteoroloji Paylaştı: Fırtına ve Kuvvetli Yağış Etkili Olacak Kentler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.06.2026 - 17:14
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4-10 Haziran hava durum raporunu yayımladı. Meteoroloji’nin uyarısına göre hafta boyunca pek çok kentte kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yapılan açıklamada ise hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde normallerin üzerinde; diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

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Meteoroloji yağmur yağacak kentleri açıkladı.

Meteoroloji yağmur yağacak kentleri açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Haziran-10 Haziran tarihlerine arasına dair hava haritasını paylaştı. Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde oldukça geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

  • Kuvvetli yağış ve fırtına çoğunlukla İç Anadolu Bölgesi'nin neredeyse tamamında etkili olacak. Ankara, Konya, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde özellikle öğleden sonraları gök gürültülü sağanak yağışlar periyot boyunca yer yer etkisini gösterecek.

  • Karadeniz'in iç hatları ile Doğu Karadeniz kıyı şeridi yağışın merkez üslerinden biri olacak. Bolu, Karabük ve Kastamonu hattında periyodun büyük bölümünde yağışlar aktif. Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile kıyı şeridinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak geçişleri aralıklarla devam edecek.

  • Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Malatya, Muş, Van ve Hakkari çevreleri, özellikle periyodun ilk günlerinde (4 - 7 Haziran) şimşekli ve gök gürültülü sağanakların hedefinde olacak. 

  • Marmara ve Ege genel olarak daha sıcak ve parçalı bulutlu geçse de periyodun bazı günlerinde ani yerel yağış dalgaları görülecek. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinde yerel sağanaklar etkili olacak. Kütahya ve Afyonkarahisar civarı periyodun ortalarına doğru (özellikle 5-6 Haziran civarı) yağışlı sistemden etkilenecek.

  • Antalya'nın iç kesimleri (Toroslar), Isparta ve Burdur çevreleri (Göller Yöresi) periyodik olarak lokal gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak.

Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak.

İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi kentler bu periyotta çoğunlukla yağışsız, açık veya parçalı bulutlu bir hava ve yüksek sıcaklıklarla (yer yer 30-35 derece arası) yazı hissedecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'Hava sıcaklıklarının artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor' denildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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