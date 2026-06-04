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ABD Başkanı Trump Ankara’ya "The Beast" ve Özel Tuvaletiyle Gelebilir

ABD Başkanı Trump Ankara’ya "The Beast" ve Özel Tuvaletiyle Gelebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2026 - 16:58
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7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılması bekleniyor. Trump’ın Ankara ziyareti için şimdiden büyük planlamalar yapılmış durumda. ABD Başkanının, dünyanın en güvenli araçlarından “The Beast” ile Ankara sokaklarında gezmesi bekleniyor. Ayrıca Trump’ın özel tuvaleti de getirilebilir.

Kaynak: Bülent Aydemir / Habertürk

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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’daki NATO zirvesine adeta Beyaz Saray’ı da taşıyacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’daki NATO zirvesine adeta Beyaz Saray’ı da taşıyacak.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre, 4 bin metrekarelik kullanım alanına sahip ABD Başkanı’nın kullandığı VC-25A tipi Air Force One’ın Ankara’da nereye ineceği henüz belli değil.

Uçak, havada yakıt ikmali yapabildiği için teorik olarak kesintisiz uçuş kapasitesine sahip. Uçakta ameliyathane niteliğinde sağlık bölümü, özel başkanlık ofisi, toplantı salonları ve güvenlik sistemleri bulunuyor.

Çoğu zaman Air Force One’dan önce Amerikan Hava Kuvvetleri’nin dev kargo uçakları ülkeye geliyor. Bu uçaklar; başkanlık limuzinlerini, yedek zırhlı araçları, haberleşme sistemlerini, güvenlik ekipmanlarını ve gizli servis araçlarını taşıyor.

Dünyanın en güvenli araçlarından biri: “The Beast”

Dünyanın en güvenli araçlarından biri: “The Beast”

NATO Zirvesi için Ankara’da çok titiz ve kapsamlı hazırlık başladı. Güvenlik de en üst seviyede olacak. Kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtilirken, mezuniyet törenleri ve birçok etkinlik iptal edildi.

Trump’ın kullandığı başkanlık limuzini “The Beast”, dünyanın en korunaklı araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 9 ton ağırlığındaki araç; roket saldırılarına, kimyasal tehditlere ve ağır silahlara karşı özel koruma sistemleri taşıyor.

ABD Başkanı yurt dışına çıktığında bu araç genellikle kargo uçaklarıyla önceden gönderiliyor. Çoğu ziyaret sırasında birden fazla limuzin ve çok sayıda zırhlı SUV da beraberinde geliyor.

Trump, özel tuvaletini de beraberinde getirebilir.

Trump, özel tuvaletini de beraberinde getirebilir.

Magazin gibi görünse de diplomasi dünyasında en çok konuşulan güvenlik detaylarından biri de bu. ABD başkanlarının bazı yurt dışı ziyaretlerinde biyolojik iz bırakmamak amacıyla özel atık yönetimi sistemleri kullandıkları yıllardır uluslararası basında yer alıyor. Bu nedenle Amerikan heyetlerinin zaman zaman taşınabilir özel sistemler kullandıkları biliniyor.

Bu uygulamanın Ankara programında kullanılıp kullanılmayacağı bilinmese de ABD Başkanlığı protokollerinin en sıra dışı unsurlarından biri olarak gösteriliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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