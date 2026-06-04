ABD Başkanı Trump Ankara’ya "The Beast" ve Özel Tuvaletiyle Gelebilir

NATO Zirvesi için Ankara’da çok titiz ve kapsamlı hazırlık başladı. Güvenlik de en üst seviyede olacak. Kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtilirken, mezuniyet törenleri ve birçok etkinlik iptal edildi.

Trump’ın kullandığı başkanlık limuzini “The Beast”, dünyanın en korunaklı araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 9 ton ağırlığındaki araç; roket saldırılarına, kimyasal tehditlere ve ağır silahlara karşı özel koruma sistemleri taşıyor.

ABD Başkanı yurt dışına çıktığında bu araç genellikle kargo uçaklarıyla önceden gönderiliyor. Çoğu ziyaret sırasında birden fazla limuzin ve çok sayıda zırhlı SUV da beraberinde geliyor.