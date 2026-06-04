ABD Başkanı Trump Ankara’ya "The Beast" ve Özel Tuvaletiyle Gelebilir
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7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılması bekleniyor. Trump’ın Ankara ziyareti için şimdiden büyük planlamalar yapılmış durumda. ABD Başkanının, dünyanın en güvenli araçlarından “The Beast” ile Ankara sokaklarında gezmesi bekleniyor. Ayrıca Trump’ın özel tuvaleti de getirilebilir.
Kaynak: Bülent Aydemir / Habertürk
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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’daki NATO zirvesine adeta Beyaz Saray’ı da taşıyacak.
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Dünyanın en güvenli araçlarından biri: “The Beast”
Trump, özel tuvaletini de beraberinde getirebilir.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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