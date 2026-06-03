ABD Başkanı Donald Trump Ankara’da Düzenlenecek NATO Zirvesine Katılacak
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump’ın katılacağını açıkladı. Rubio, NATO zirvesi için “Bu zirve ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak” ifadelerini kullandı.
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Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları sürerken, ABD Başkanı Trump’ın zirvede yer alıp almayacağı merak ediliyordu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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