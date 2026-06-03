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ABD Başkanı Donald Trump Ankara’da Düzenlenecek NATO Zirvesine Katılacak

ABD Başkanı Donald Trump Ankara’da Düzenlenecek NATO Zirvesine Katılacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2026 - 19:59
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump’ın katılacağını açıkladı. Rubio, NATO zirvesi için “Bu zirve ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak” ifadelerini kullandı.

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Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları sürerken, ABD Başkanı Trump’ın zirvede yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları sürerken, ABD Başkanı Trump’ın zirvede yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesine ABD’nin başkanlık düzeyinde katılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da olacak.

Bakan Marco Rubio, Ankara’da düzenlenecek zirvenin önemini ise “Bu zirve ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak” sözleriyle belirtti.

NATO zirvesi ne zaman yapılacak?

NATO’nun tarihinde 36. zirve olacak Ankara zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Zirvede devlet ve hükümet başkanlarının güvenlik konuları hakkında önemli resmi kararlar alması bekleniyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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