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Kemal Kılıçdaroğlu İçin Şarkı Yapan Onur Akın Şarkılarının Kullanılmasını Yasakladı

Kemal Kılıçdaroğlu İçin Şarkı Yapan Onur Akın Şarkılarının Kullanılmasını Yasakladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2026 - 18:36
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin halk buluşmalarında kullandığı birçok şarkının sahibi olan, “Geliyor Kılıçdar, Kılıçdaroğlu” şarkısını besteleyen Onur Akın, mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin şarkılarını kullanmasını yasakladı. Akın, yeni CHP yönetiminin şarkılarını kullanması halinde yasal yollara başvuracağını da duyurdu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin verdiği kararla tedbiren yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nin başkanı olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin verdiği kararla tedbiren yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nin başkanı olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemenin mutlak butlan kararını kabul etmesine bazı partililer büyük tepki göstermişti. Ünlü sanatçı Onur Akın da Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterenler arasında yer aldı.

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “Geliyor Kılıçdar, Kılıçdaroğlu” isimli seçim şarkısını da besteleyen ve seslendiren Onur Akın, yeni CHP yönetiminin şarkılarını kullanmasını yasakladı.

Onur Akın'ın paylaşımı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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