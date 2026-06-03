Kemal Kılıçdaroğlu İçin Şarkı Yapan Onur Akın Şarkılarının Kullanılmasını Yasakladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cumhuriyet Halk Partisi’nin halk buluşmalarında kullandığı birçok şarkının sahibi olan, “Geliyor Kılıçdar, Kılıçdaroğlu” şarkısını besteleyen Onur Akın, mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin şarkılarını kullanmasını yasakladı. Akın, yeni CHP yönetiminin şarkılarını kullanması halinde yasal yollara başvuracağını da duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin verdiği kararla tedbiren yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nin başkanı olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onur Akın'ın paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın