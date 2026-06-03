'Selcuksports' Soruşturmasında Yakalanan Selçuk Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Selçuk Yılmaz’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. İfadede şöyle dedi:

'Benim Almanya’da dövüş okulum vardır. Başka bir gelirim yoktur. Daha önceden 10 yıl kadar fabrikada çalıştım. Bu süreçte eşimle birlikte toplamda 3 bin avro civarında gelirimiz vardı. İşten ayrılmamın akabinde 1 yıl kadar işsiz kaldıktan sonra 25 bin avro vererek dövüş okulumu açtım. Burada aylık 10 bin avro gelir elde ediyorum. Ancak bana kalan tutar 2 bin 3 bin avro civarındadır. Kıbrıs’a tatil amaçlı gidip gelirim. En son da Kıbrıs’a eşimle iş konusunda yaşadığım tartışma üzerine kafa dağıtmak amacıyla gittim. Bana sormuş olduğunuz GSM numaraları benim adıma olan hatlardır. Yurt dışında kullandığım hattımın numarasını hatırlamıyorum. Telefonumu, hattıma ait faturanın fazla gelmesi sebebiyle Almanya’da bırakıp geldim. Üstünde paylaşılan kişisel bilgiler de bana aittir. +49 15…75 numaralı hat, Almanya’da kullandığım bana ait olan bir telefondu. Ancak telefonum daha önceden Antalya’da, adını hatırlamadığım 5 yıldızlı bir otelde kaybolmuştu. Telefonum kaybolduktan sonra herhangi bir yere müracaatta bulunmadım. Otel 5 yıldızlı, her şey dahil bir oteldi. Otelden hiç çıkmamıştık. Ancak otel yönetimine de telefonumun çalındığına veya kaybolduğuna dair bir bildirimde bulunmadım. Telefonum, hatırladığım kadarıyla Haziran-Temmuz aylarında kaybolmuştu. Bunun üzerine onuncu ya da on birinci ayda hattımın kapatılması için ilgili operatöre mail attım ve hattın kapatılmasını talep ettim. Ben Türkiye’ye gelirken Almanya’da kullanmış olduğum, sonu 8694 olan hatlı telefonumu Almanya’da bırakırım. Gelmeden önce Türkiye’deki arkadaşlarım Eray ve Fatih’e haber veririm. Onlar beni havaalanından alır. Denizli’deki evime giderim ve oradaki Türkiye hattımın takılı olduğu telefonumu kullanırım. Çok sosyal birisi olmadığım için Türkiye hattımda kayıtlı telefon numarası yoktur. Telefonu bankacılık işlemlerim için kullanırım. Sosyal medya kullanmam. Herhangi bir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır' dedi.

Bana sormuş olduğunuz siteler bana ait değildir. Ben lise mezunuyum. 24 yaşında yurt dışına çıktım. O yaşıma kadar inşaatta çalıştım. O dönemlerde bilgisayarım yoktu. Bilgisayardan anlamam. Böyle siteler kullanmam mümkün değildir. Ben illegal bahis kesinlikle oynamam. Yasal sitelerden bazen oynarım. 4-5 aydır da oynamadım. Benim hakkımda Almanya’da Digiturk’ün şikayetçi olması üzerine dava açıldı. Çalınan telefonumdan, kayıtlı e-posta adresimle Selçuk Sport sitesinde kayıt açılmış. Yapılan tespit üzerine açılan dava 3-4 ay kadar önce sonuçlandı. Dava lehime sonuçlandı. Buna ilişkin evrakları avukatlarım daha sonra dosyaya sunacaktır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Konu ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.'