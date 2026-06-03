'Selcuksports' Soruşturmasında Yakalanan Selçuk Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı
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Türkiye Süper Ligi müsabakalarını internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınladığı ve site kullanıcılarını yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen Selçuk Yılmaz'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
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'Selcuksports' isimli sitenin sahibi yakalandı.
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Selçuk Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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