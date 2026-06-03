Adalet Bakanı Akın Gürlek 140 Yeni Mahkemenin Kurulacağını Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, yeni kurulacak mahkemelerle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yeni kurulacağını açıkladığı mahkemeler şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın