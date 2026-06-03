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Adalet Bakanı Akın Gürlek 140 Yeni Mahkemenin Kurulacağını Açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek 140 Yeni Mahkemenin Kurulacağını Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2026 - 18:07
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, yeni kurulacak mahkemelerle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yeni kurulacağını açıkladığı mahkemeler şöyle:

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yeni kurulacağını açıkladığı mahkemeler şöyle:

  • 1 Ağır Ceza Mahkemesi

  • 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

  • 3 Çocuk Mahkemesi

  • 46 Asliye Ceza Mahkemesi

  • 1 Sulh Ceza Hâkimliği

  • 4 İnfaz Hâkimliği

  • 36 Asliye Hukuk Mahkemesi

  • 1 Sulh Hukuk Mahkemesi

  • 5 Asliye Ticaret Mahkemesi

  • 2 Aile Mahkemesi

  • 24 İş Mahkemesi

  • 16 Tüketici Mahkemesi

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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