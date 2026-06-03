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Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Bağışıklığı Çelik Gibi Yapıyor: Kilosu 300 Lira

Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Bağışıklığı Çelik Gibi Yapıyor: Kilosu 300 Lira

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 16:47
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Erzurum’da mayıs ayında etkili olan yoğun yağışların ardından havaların ısınması, dağlık bölgelerde ve yaylalarda mantar bolluğunu da beraberinde getirdi. Doğal iklim şartlarının oluşmasıyla birlikte Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi ve çevresindeki yaylalarda mantar patlaması yaşanıyor.

Bunu fırsat bilen bölge halkı, sabahın erken saatlerinde dağların yolunu tutarak sepetlerini doğanın sunduğu bu lezzetli nimetle dolduruyor.

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Yaylalardan toplanan doğal mantarlar, hem evlerdeki sofraları süslüyor hem de pazar ve hallerde satışa sunularak vatandaşlar için önemli bir ek gelir kapısı oluşturuyor.

Yaylalardan toplanan doğal mantarlar, hem evlerdeki sofraları süslüyor hem de pazar ve hallerde satışa sunularak vatandaşlar için önemli bir ek gelir kapısı oluşturuyor.

Bölgede en çok ilgi gören; çaşır, palak, su mantarı ve özellikle nadide bulunan kuzugöbeği gibi mantar çeşitleri, tezgahlarda 250 ile 300 lira arasında alıcı buluyor.

Söğütlü Mahallesi’nde çiftçilik yapan 35 yaşındaki Murtaza Kaya, yağışların ardından her yıl sabırsızlıkla bekledikleri mantar mesaisinin başladığını belirterek topladıkları mantarları şu sözlerle anlatıyor:

'Yağmurlardan sonra mantar toplamak için yaylaya çıktım. Göbek, palak ve çaşır mantarlarımız var; en güzeli de çaşır mantarıdır. Bunları toplayıp götürüp satıyoruz, evimizde güzelce pilavla falan yapıp yiyoruz, çok lezzetli oluyor. Özellikle göbek mantarının üzerine biraz tuz koyunca sulanır, onun çok ayrı, enfes bir tadı vardır. Tadına bir kez doyan, ertesi gün kendini yine yaylada bulur.'

Mantar toplamanın keyifli ve kazançlı olduğunu belirten çiftçi Murtaza Kaya, çok önemli bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyor:

Mantar toplamanın keyifli ve kazançlı olduğunu belirten çiftçi Murtaza Kaya, çok önemli bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyor:

'Dağlarda başka mantar türleri de var ve bunlar zehirli olabilir. Toplayan kardeşlerime önerim, topladıkları mantarı mutlaka bir uzmanına göstermeleridir.'

Sağlık uzmanları da doğada kendiliğinden yetişen mantarlar konusunda vatandaşları kırmızı alarm seviyesinde uyarıyor.

Sağlık uzmanları da doğada kendiliğinden yetişen mantarlar konusunda vatandaşları kırmızı alarm seviyesinde uyarıyor.

Birbirine çok benzeyen mantar türlerinin kolayca karıştırılabileceğine dikkat çeken yetkililer, zehirli türlerin ölümcül sağlık riskleri oluşturabileceğini, bu yüzden vatandaşların mantar tüketirken kesinlikle bilinçli hareket etmesi ve emin olunmayan mantarların kesinlikle yenmemesi gerektiğini vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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