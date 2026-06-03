Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Bağışıklığı Çelik Gibi Yapıyor: Kilosu 300 Lira
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Erzurum’da mayıs ayında etkili olan yoğun yağışların ardından havaların ısınması, dağlık bölgelerde ve yaylalarda mantar bolluğunu da beraberinde getirdi. Doğal iklim şartlarının oluşmasıyla birlikte Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi ve çevresindeki yaylalarda mantar patlaması yaşanıyor.
Bunu fırsat bilen bölge halkı, sabahın erken saatlerinde dağların yolunu tutarak sepetlerini doğanın sunduğu bu lezzetli nimetle dolduruyor.
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Yaylalardan toplanan doğal mantarlar, hem evlerdeki sofraları süslüyor hem de pazar ve hallerde satışa sunularak vatandaşlar için önemli bir ek gelir kapısı oluşturuyor.
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Mantar toplamanın keyifli ve kazançlı olduğunu belirten çiftçi Murtaza Kaya, çok önemli bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyor:
Sağlık uzmanları da doğada kendiliğinden yetişen mantarlar konusunda vatandaşları kırmızı alarm seviyesinde uyarıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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