Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Bağışıklığı Çelik Gibi Yapıyor: Kilosu 300 Lira

Bölgede en çok ilgi gören; çaşır, palak, su mantarı ve özellikle nadide bulunan kuzugöbeği gibi mantar çeşitleri, tezgahlarda 250 ile 300 lira arasında alıcı buluyor.

Söğütlü Mahallesi’nde çiftçilik yapan 35 yaşındaki Murtaza Kaya, yağışların ardından her yıl sabırsızlıkla bekledikleri mantar mesaisinin başladığını belirterek topladıkları mantarları şu sözlerle anlatıyor:

'Yağmurlardan sonra mantar toplamak için yaylaya çıktım. Göbek, palak ve çaşır mantarlarımız var; en güzeli de çaşır mantarıdır. Bunları toplayıp götürüp satıyoruz, evimizde güzelce pilavla falan yapıp yiyoruz, çok lezzetli oluyor. Özellikle göbek mantarının üzerine biraz tuz koyunca sulanır, onun çok ayrı, enfes bir tadı vardır. Tadına bir kez doyan, ertesi gün kendini yine yaylada bulur.'