34 Yaşında Dünya Güzellik Kraliçesi Seçildi: Miss Grand International All Stars Tacını Kazandı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 17:50
Güzellik yarışmaları dünyasında ezberleri bozan, heyecan dolu yepyeni bir dönem başladı. Uluslararası sahnede daha önce adını duyurmuş, taç giymiş ya da birinciliği kıl payı kaçırıp hedefleri yarım kalmış deneyimli kraliçeleri bir araya getiren Miss Grand International All Stars (MGI All Stars), bu yıl ilk kez düzenlendi. Kendini küresel sahnede yeniden kanıtlamak isteyen kraliçelerin podyum savaşında zafer, muhteşem performansı ve ilham veren duruşuyla Kolombiyalı güzele gitti.

30 Mayıs akşamı gerçekleştirilen görkemli finalde Kolombiya'yı temsil eden Vanessa Pulgarín, dünya çapından gelen 57 güçlü rakibini geride bırakarak yarışmanın tarihteki ilk 'MGI All Stars' tacını kafasına takmayı başardı.

Güzellik kraliçelerinin erken yaşlarda podyuma veda ettiği kalıpları yıkan yeni şampiyon Vanessa Pulgarín, 34 yaşında ünlü bir model ve televizyon sunucusu.

1.78 metre boyundaki Kolombiyalı güzel, sadece göz kamaştırıcı fiziğiyle değil, yılların getirdiği tecrübe, kendine güvenen podyum tarzı ve etkileyici iletişim yeteneğiyle de yarışma boyunca fark yarattı.

Vanessa’nın bu zaferi aslında amansız bir azmin sonucu. Daha önce Miss International 2017'de ülkesini temsil eden ve Miss Universe 2025'te (Kainat Güzellik Yarışması) ilk 12’ye girmeyi başaran deneyimli kraliçe, bu kez şansını yarım kalan hedefini tamamlamak için MGI All Stars'ta denedi. Yarı final turlarında en yüksek puanı alarak zaten otoritelerin favorisi haline gelen usta model, final gecesi beklentileri boşa çıkarmadı.

İlk kez düzenlenen bu özel turnuva, alışılagelmiş güzellik yarışmalarından çok farklı bir eleme sistemine sahipti.

Güzellik ve performansın yanı sıra hitabet gücü, etki ve halk popülerliğinin harmanlandığı yarışmada oylama sistemi adalet arayanları memnun etti:

  • Sonuçlar %70 jüri puanı ve %30 genel halk oylamasıyla belirlendi.

  • Şüpheleri ortadan kaldırmak adına her turun ardından tüm yarışmacıların puanları anlık olarak kamuoyuna açıklandı.

  • İlk 18'e, yarı finallerin en yüksek puanlı 15 ismi ile 'Dünya Seçimi', 'En İyi Portre' ve 'En İyi Podyum' yarışmalarının kazananları adını yazdırdı. Buradan itibaren ilk 10, ilk 5 ve kazanan milim milim hesaplanan puanlarla seçildi.

Yarışmanın en kritik anı olan soru-cevap bölümünde jüriden gelen "Sizi bir yıldız yapan ve insanların bunu açıkça görmesine yardımcı olan hangi niteliklere sahipsiniz?" sorusuna Vanessa Pulgarín’in verdiği özgüven dolu yanıt, salondaki binlerce kişiden büyük alkış aldı ve tacı Kolombiya'ya getirdi:

'Bunu yapmak için doğdum. Bu benim en büyük inancım. Önünüze kaç kapı kapanırsa kapansın, yine de kendinize inanmalısınız. Birileri yapamayacağınızı söylese bile, kesinlikle yapabileceğinizi unutmayın. Hayallerimizi gerçekleştirmek için gereken güce ve disipline sahibiz. Buradayım çünkü bu tacı kazanmak istiyorum. Sahne için, insanlarla bağ kurmak için doğdum. Bugün burada olmam, hayalimi gerçekleştirmek için gösterdiğim amansız çabaların bir sonucudur.'

Bu tarihi zaferle birlikte Vanessa Pulgarín, sadece ilk MGI All Stars kraliçesi unvanını almakla kalmadı; aynı zamanda hayallerin yaşı, zamanı ve sınırı olmadığını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış oldu.

