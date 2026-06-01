34 Yaşında Dünya Güzellik Kraliçesi Seçildi: Miss Grand International All Stars Tacını Kazandı
Güzellik yarışmaları dünyasında ezberleri bozan, heyecan dolu yepyeni bir dönem başladı. Uluslararası sahnede daha önce adını duyurmuş, taç giymiş ya da birinciliği kıl payı kaçırıp hedefleri yarım kalmış deneyimli kraliçeleri bir araya getiren Miss Grand International All Stars (MGI All Stars), bu yıl ilk kez düzenlendi. Kendini küresel sahnede yeniden kanıtlamak isteyen kraliçelerin podyum savaşında zafer, muhteşem performansı ve ilham veren duruşuyla Kolombiyalı güzele gitti.
30 Mayıs akşamı gerçekleştirilen görkemli finalde Kolombiya'yı temsil eden Vanessa Pulgarín, dünya çapından gelen 57 güçlü rakibini geride bırakarak yarışmanın tarihteki ilk 'MGI All Stars' tacını kafasına takmayı başardı.
Güzellik kraliçelerinin erken yaşlarda podyuma veda ettiği kalıpları yıkan yeni şampiyon Vanessa Pulgarín, 34 yaşında ünlü bir model ve televizyon sunucusu.
İlk kez düzenlenen bu özel turnuva, alışılagelmiş güzellik yarışmalarından çok farklı bir eleme sistemine sahipti.
Yarışmanın en kritik anı olan soru-cevap bölümünde jüriden gelen "Sizi bir yıldız yapan ve insanların bunu açıkça görmesine yardımcı olan hangi niteliklere sahipsiniz?" sorusuna Vanessa Pulgarín’in verdiği özgüven dolu yanıt, salondaki binlerce kişiden büyük alkış aldı ve tacı Kolombiya'ya getirdi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın