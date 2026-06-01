Komşu Ülkeye Bağımlı Kalmaktan Bıktılar, Toprağı 180 Kilometre Boyunca Kazacaklar

Güneydoğu Asya’da dengeleri tamamen değiştirecek, jeopolitik ve ekonomik bir bağımsızlık savaşı toprağın altında yürütülüyor. Kamboçya, küresel pazarlara açılırken yıllardır sınır komşusu Vietnam’ın limanlarına ve insafına bağımlı kalmaktan bıktı. Ülke yönetimi, bu prangadan kurtulmak için tarihinin en büyük altyapı hamlelerinden birini başlattı: Başkent Phnom Penh’i doğrudan Tayland Körfezi’ne bağlayacak 180 kilometre uzunluğunda devasa bir yapay su yolu inşa ediliyor.

Funan Techo Kanalı adı verilen bu 1,7 milyar dolarlık mega proje, sadece bir lojistik yatırımı değil; Kamboçya için tam anlamıyla bir 'ekonomik bağımsızlık' ilanı.

