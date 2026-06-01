article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Komşu Ülkeye Bağımlı Kalmaktan Bıktılar, Toprağı 180 Kilometre Boyunca Kazacaklar

Komşu Ülkeye Bağımlı Kalmaktan Bıktılar, Toprağı 180 Kilometre Boyunca Kazacaklar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 16:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güneydoğu Asya’da dengeleri tamamen değiştirecek, jeopolitik ve ekonomik bir bağımsızlık savaşı toprağın altında yürütülüyor. Kamboçya, küresel pazarlara açılırken yıllardır sınır komşusu Vietnam’ın limanlarına ve insafına bağımlı kalmaktan bıktı. Ülke yönetimi, bu prangadan kurtulmak için tarihinin en büyük altyapı hamlelerinden birini başlattı: Başkent Phnom Penh’i doğrudan Tayland Körfezi’ne bağlayacak 180 kilometre uzunluğunda devasa bir yapay su yolu inşa ediliyor.

Funan Techo Kanalı adı verilen bu 1,7 milyar dolarlık mega proje, sadece bir lojistik yatırımı değil; Kamboçya için tam anlamıyla bir 'ekonomik bağımsızlık' ilanı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çinli yatırımcılarla ortaklaşa finanse edilen ve inşaatı hızla ilerleyen Funan Techo Kanalı, bölgenin lojistik haritasını yeniden çiziyor:

Çinli yatırımcılarla ortaklaşa finanse edilen ve inşaatı hızla ilerleyen Funan Techo Kanalı, bölgenin lojistik haritasını yeniden çiziyor:

  • Kanal, 180 kilometre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde ve 4,7 metre derinliğinde olacak.

  • Kamboçya’nın iç sularda halihazırda kullandığı devasa nehir mavnalarını rahatça taşıyacak şekilde tasarlandı.

  • Phnom Penh’in güneyindeki Mekong Nehri'ni, ülkenin kıyı şeridine bağlayarak iç bölgelerdeki üretimi doğrudan denize ulaştıracak.

Şu ana kadar Kamboçya, küresel pazarlara mal göndermek veya hammadde almak için büyük oranda Vietnam’ın Mekong Deltası’ndaki limanlarına, özellikle de Saigon Liman Kompleksi’ne göbekten bağımlıydı.

Şu ana kadar Kamboçya, küresel pazarlara mal göndermek veya hammadde almak için büyük oranda Vietnam’ın Mekong Deltası’ndaki limanlarına, özellikle de Saigon Liman Kompleksi’ne göbekten bağımlıydı.

Bu durum, Kamboçya ticareti üzerinde Vietnam’ın sürekli bir siyasi ve ekonomik baskı mekanizması kurmasına yol açıyordu.

Özellikle tekstil ve giyim üretiminde küresel bir merkez haline gelen Phnom Penh çevresindeki dev sanayi, ürettiği değerli malları ihraç ederken Vietnamlı yetkililerin bürokratik engellerine ve aşağılamalarına maruz kalıyordu. Yeni kanal, Kamboçya'nın ticaret ortaklarını çeşitlendirerek bu baskı çemberini kıracak.

Projenin en büyük kazananlarından biri de Kamboçyalı yerel üreticiler ve çiftçiler olacak.

Projenin en büyük kazananlarından biri de Kamboçyalı yerel üreticiler ve çiftçiler olacak.

Bugüne kadar lojistik yetersizlikler nedeniyle ürünlerini doğrudan dünyaya satamayan çiftçiler, mahsullerini değerinin çok altında fiyatlarla Vietnamlı tüccarlara satmak zorunda kalıyordu. Kanalın tamamlanmasıyla birlikte Kamboçya, kendi ürününü doğrudan kendi limanlarından dünyaya açacak. Böylece yerli üreticinin kâr marjı katlanacak ve Vietnamlı aracıların tekel dönemi sona erecek.

Kanal projesi, Vietnam kanadında ise ciddi bir tedirginlik ve alarm durumuna yol açtı. Vietnam'ı asıl endişelendiren şey, bu devasa kanalın Çinli altyapı şirketleri tarafından finanse edilip inşa ediliyor olması. Çin'in ilerleyen süreçte Kamboçya kıyılarında yeni konteyner terminali ve liman kompleksleri kurma ihtimali, bölgedeki güç dengelerini tamamen Pekin-Phnom Penh hattına kaydırabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın