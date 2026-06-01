CHP'deki Grup Başkanlığı ve Genel Başkanlık Arasındaki Soruna Numan Kurtulmuş'tan Yorum Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının süreç boyunca tarafsızlık ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayarak, “Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak yalnızca gruplardan gelen resmi bilgilere göre işlem yapar. Bu uygulama Meclis’in kuruluşundan bu yana böyledir” dedi.

Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının herhangi bir parti içi ya da grup içi anlaşmazlığın tarafı olmadığını belirterek, “Bu bizim görev alanımızda değildir. Tarafsızlık ilkesi gereği bu hassasiyeti korumaya büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.