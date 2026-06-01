article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP'deki Grup Başkanlığı ve Genel Başkanlık Arasındaki Soruna Numan Kurtulmuş'tan Yorum Geldi

CHP'deki Grup Başkanlığı ve Genel Başkanlık Arasındaki Soruna Numan Kurtulmuş'tan Yorum Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2026 - 17:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından genel başkanlık ve grup yönetimi konusunda yaşanan yetki tartışmaları sürerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Finlandiya ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının parti içi anlaşmazlıkların tarafı olmadığını söyledi.

CHP’den Meclis’e iletilen bildirimlerde çelişkiler bulunduğunu belirten Kurtulmuş, bu durumun netleştirilmesi amacıyla parti yönetimine resmi yazı gönderileceğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bu bizim alanımız değil"

"Bu bizim alanımız değil"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının süreç boyunca tarafsızlık ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayarak, “Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak yalnızca gruplardan gelen resmi bilgilere göre işlem yapar. Bu uygulama Meclis’in kuruluşundan bu yana böyledir” dedi.

Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının herhangi bir parti içi ya da grup içi anlaşmazlığın tarafı olmadığını belirterek, “Bu bizim görev alanımızda değildir. Tarafsızlık ilkesi gereği bu hassasiyeti korumaya büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş "Öyle değil böyle yap demeyiz" dedi.

Numan Kurtulmuş "Öyle değil böyle yap demeyiz" dedi.

Kurtulmuş açıklamalarında şu noktaya değindi: 

'Meclis’te 6 grup var, hiçbir siyasi partinin Meclis Grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahlimiz olmadı, olmayacaktır da. Dolayısıyla meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, ‘Hayır, öyle değil şöyle yap’ diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür.

Eğer grup toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa tabii ki TBMM TV her grubu yayınlar. Bana gelen iki yazıdan bahsettim. İkisinin arasında çelişki var. Çelişkinin giderilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yazı yazıldı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın