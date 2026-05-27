Haberler
Spor
Futbol
Milli Takımın Kamp Yapacağı Arizona'ya Dair Can Sıkan Detaylar Belli Oldu

Milli Takımın Kamp Yapacağı Arizona'ya Dair Can Sıkan Detaylar Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2026 - 13:48
A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık kampını ABD’nin çöl iklimi ve yüksek sıcaklıklarıyla bilinen Arizona’da yapacak olması tartışma yarattı. Milli takımın neden bu bölgeyi tercih ettiği sorusu gündemdeki yerini korurken, kararın arkasında belli zorunluluklar olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'ten Koray Durkal, Arizona'ya dair detayları yazdı.

Kaynak - Hürriyet

Play-Off'tan gelenlerin seçme şansı yok.

FIFA, turnuvaya katılacak milli takımların kamp bölgelerini önceden planlıyor. Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı elde eden ülkeler, kamp merkezi seçiminde daha geniş bir tercih hakkına sahip oluyor ve istedikleri bölgeleri seçebiliyor. Ancak A Milli Futbol Takımı, turnuvaya play-off etabı üzerinden katıldığı için kamp yeri konusunda sınırlı seçeneklerle karşı karşıya kaldı.

FIFA kamp yeri öncesinde takımlara belli sorular yöneltiyor.

FIFA, Dünya Kupası’na katılan ülkelere hazırlık kampı sürecinde detaylı ihtiyaç analizleri yapıyor. Federasyonların teknik ve lojistik taleplerini toplayan FIFA’nın, “Kamp için ihtiyaçlarınız neler?”, “Otelde kaç yatak kapasitesi bulunmalı?”, “Kaç fitness ve dinlenme salonu gerekli?”, “Antrenman sahası ile otel arasındaki mesafe ne kadar olmalı?” gibi sorular yönelterek kamp merkezlerini buna göre planladığı belirtiliyor.

Farklı yerde kalabilirsin ama FIFA sorumluluk kabul etmiyor.

FIFA, milli takımlara belirlenen resmi kamp merkezlerinin dışında farklı bölgelerde hazırlık yapma imkânı da tanıyor. Ancak bu tercih bazı şartlara bağlı olarak uygulanabiliyor. FIFA’nın federasyonlara, “Belirlenen merkezler dışında bir yerde kamp yapmak istemeniz halinde ihtiyaçlarınızı ve masraflarınızı karşılayamayız. Ayrıca yaşanabilecek olumsuzluklarda sorumluluk kabul etmeyiz” uyarısında bulunduğu belirtiliyor.

Grup maçları için 9 bin kilometre yol...

2026 FIFA Dünya Kupası’nın yaklaşık 9,9 milyon kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ABD’de düzenlenecek olması, turnuvaya katılan tüm milli takımlar açısından ciddi lojistik zorlukları da beraberinde getiriyor. Uzun mesafeli seyahatler ve farklı iklim koşulları nedeniyle ekiplerin yoğun bir fiziksel yıpranma yaşayabileceği değerlendiriliyor.

A Milli Futbol Takımı da grup aşamasında yaklaşık 9 bin kilometrelik yol kat edecek. Oyuncuların toplamda 10 saate yaklaşan uçak yolculuklarına çıkacağı belirtilirken, ay-yıldızlı ekip D Grubu’ndaki ilk maçını 14 Haziran’da Vancouver’da Avustralya’ya karşı oynayacak. Milli takım daha sonra 20 Haziran’da San Francisco’da Paraguay ile, 26 Haziran’da ise Los Angeles’ta ABD ile karşı karşıya gelecek.

Antrenman bölgesinde 4 bin Türk yaşıyor.

A Milli Futbol Takımı’nın Arizona Athletics Grounds’daki kampı 8 Haziran’da başlayacak. Bölgede yaşayan yaklaşık 4 bin Türk vatandaşının da kamp nedeniyle büyük heyecan yaşadığı belirtiliyor.

Ay-yıldızlı ekip, tesis içerisindeki üç antrenman sahasını kullanacak. Kamp süresince tesis kapıları halka yalnızca bir kez açılacak ve taraftarlar 8 Haziran akşamı 17.30 ile 21.30 saatleri arasında milli takımı izleme fırsatı bulacak.

Arizona Athletics Grounds’un tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası hazırlık kampına ev sahipliği yapacağı belirtilirken, organizasyonun bölge ekonomisine yaklaşık 3 milyon dolarlık katkı sağlamasının beklendiği ifade ediliyor.

Antrenmanlar 35-40 derece altında yapılacak.

A Milli Futbol Takımı için Mesa kentindeki Arizona Athletics Grounds kampının en büyük zorluklarından biri yüksek sıcaklıklar olacak. Bölgede 8 Haziran’dan itibaren hava sıcaklıklarının 35 ila 40 derece arasında seyretmesi beklenirken, teknik heyetin bu nedenle antrenman programını akşam saatlerine göre planladığı öğrenildi.

Ay-yıldızlı ekibin idmanlarının ise kamp süreci boyunca halka kapalı şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
