Milli Takımın Kamp Yapacağı Arizona'ya Dair Can Sıkan Detaylar Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası’nın yaklaşık 9,9 milyon kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ABD’de düzenlenecek olması, turnuvaya katılan tüm milli takımlar açısından ciddi lojistik zorlukları da beraberinde getiriyor. Uzun mesafeli seyahatler ve farklı iklim koşulları nedeniyle ekiplerin yoğun bir fiziksel yıpranma yaşayabileceği değerlendiriliyor.

A Milli Futbol Takımı da grup aşamasında yaklaşık 9 bin kilometrelik yol kat edecek. Oyuncuların toplamda 10 saate yaklaşan uçak yolculuklarına çıkacağı belirtilirken, ay-yıldızlı ekip D Grubu’ndaki ilk maçını 14 Haziran’da Vancouver’da Avustralya’ya karşı oynayacak. Milli takım daha sonra 20 Haziran’da San Francisco’da Paraguay ile, 26 Haziran’da ise Los Angeles’ta ABD ile karşı karşıya gelecek.