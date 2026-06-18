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Japonların Stadyumları Temizlemesi Japonya'da Eleştiri Konusu Oldu: "Önce Evinizi Temizleyin"

Japonların Stadyumları Temizlemesi Japonya'da Eleştiri Konusu Oldu: "Önce Evinizi Temizleyin"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.06.2026 - 18:56
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2026 Dünya Kupası'nda Hollanda ile oynanan maçın ardından tribünleri temizleyen Japon taraftarlar, ülkelerinde beklenmedik bir eleştiri dalgasıyla karşılaştı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, özellikle erkek taraftarlara evde de aynı hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak - Gazete Oksijen

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Sosyal medyada yapılan paylaşımlar gündem oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar gündem oldu.

2026 Dünya Kupası'nda Japon taraftarların maçların ardından tribünleri temizlediği görüntüler dünya genelinde takdir toplarken, Japonya'da farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sosyal medyada yayılan bir görselde, stadyumu temizleyen bir taraftarın görüntüsü ile ev içinden bir sahne yan yana kullanıldı. Ev sahnesinde bir kadın bulaşık yıkarken, Japon milli takımının 'Samurai Blue' formasını giyen bir erkeğin koltukta uzandığı görülüyor. Metro görgü kuralları afişlerinin parodisi olarak hazırlanan görselde yer alan 'Lütfen bunu evde de yapın' mesajıyla, erkek taraftarların ev işlerinde de aynı duyarlılığı göstermesi gerektiği vurgulandı.

Sosyal medyada paylaşılan görsel Japonya'da ses getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görsel Japonya'da ses getirdi.

Paylaşımlarda, Japon erkeklerin temizlik, alışveriş ve çocuk bakımı gibi ev içi sorumluluklarda hâlâ sınırlı rol üstlendiğine dikkat çekildi. Kadınların iş gücüne katılımı artmasına rağmen ev işlerinin büyük bölümünün kadınların üzerinde kaldığı vurgulandı.

OECD verilerine göre Japon erkeklerin ev işlerine katkısı üye ülkeler arasında en düşük seviyelerden biri. Japon hükümetinin 2021 tarihli araştırmasına göre erkekler ev işleri ve bakım faaliyetlerine günde ortalama 51 dakika ayırırken, kadınlarda bu süre 3 saat 24 dakikaya ulaşıyor.

14 Haziran'daki maçın ardından X'te yapılan eleştiriler yalnızca erkeklerle sınırlı kalmadı. Bazı kullanıcılar, Japonların kendi ülkelerindeki kamusal etkinliklerde her zaman arkalarında bıraktıkları çöpleri toplamadığını belirterek, tribün temizliğinin abartıldığını savundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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