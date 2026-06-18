Japonların Stadyumları Temizlemesi Japonya'da Eleştiri Konusu Oldu: "Önce Evinizi Temizleyin"

Paylaşımlarda, Japon erkeklerin temizlik, alışveriş ve çocuk bakımı gibi ev içi sorumluluklarda hâlâ sınırlı rol üstlendiğine dikkat çekildi. Kadınların iş gücüne katılımı artmasına rağmen ev işlerinin büyük bölümünün kadınların üzerinde kaldığı vurgulandı.

OECD verilerine göre Japon erkeklerin ev işlerine katkısı üye ülkeler arasında en düşük seviyelerden biri. Japon hükümetinin 2021 tarihli araştırmasına göre erkekler ev işleri ve bakım faaliyetlerine günde ortalama 51 dakika ayırırken, kadınlarda bu süre 3 saat 24 dakikaya ulaşıyor.

14 Haziran'daki maçın ardından X'te yapılan eleştiriler yalnızca erkeklerle sınırlı kalmadı. Bazı kullanıcılar, Japonların kendi ülkelerindeki kamusal etkinliklerde her zaman arkalarında bıraktıkları çöpleri toplamadığını belirterek, tribün temizliğinin abartıldığını savundu.