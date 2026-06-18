Japonların Stadyumları Temizlemesi Japonya'da Eleştiri Konusu Oldu: "Önce Evinizi Temizleyin"
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2026 Dünya Kupası'nda Hollanda ile oynanan maçın ardından tribünleri temizleyen Japon taraftarlar, ülkelerinde beklenmedik bir eleştiri dalgasıyla karşılaştı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, özellikle erkek taraftarlara evde de aynı hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulunuldu.
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Sosyal medyada yapılan paylaşımlar gündem oldu.
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Sosyal medyada paylaşılan görsel Japonya'da ses getirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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