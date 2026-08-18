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Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılan 'Gezep' Onur Dilber'in Yeni Dizisi Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılan 'Gezep' Onur Dilber'in Yeni Dizisi Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2026 - 08:37
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TRT 1'de geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve sezon boyu ortalığı kasıp kavuran Taşacak Bu Deniz, sezon finalinin ardından çok konuşulan bir gelişmeye imza atmıştı. Dizinin sevilen karakteri Gezep'e hayat veren Onur Dilber, X hesabı üzerinden diziden çıkarıldığını açıklamıştı. Ayrılık nedenine dair art arda ortaya atılan iddiaların ardından izleyiciler Dilber'in diziye dönmesini istediyse de ünlü oyuncu yeni bir diziyle anlaştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Geçtiğimiz sezona damga vuran ve aldığı yüksek reytinglerle sezonun en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz, sezon sonu gelişmeleriyle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz sezona damga vuran ve aldığı yüksek reytinglerle sezonun en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz, sezon sonu gelişmeleriyle gündeme gelmişti.

Sezona veda etmesinin ardından hiç beklenmedik bir gelişme yaşanan dizide, sevilen karakter Gezep'e hayat veren Onur Dilber'in kadrodan çıkarıldığı öğrenilmişti. Dilber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu durumun tarafına bildirildiğini açıklamıştı. Kısa süre sonra iddialar art arda geldi. Onur Dilber'in senaryo ekibinden kendisine daha çok sahne yazılmasını istediği, settekilerle anlaşmazlık yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken Dilber cephesinden ise iddialara yalanlama geldi.

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in yeni adresi belli oldu.

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in yeni adresi belli oldu.

Onur Dilber, Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak ve Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen, Caner Cindoruk ve Erdal Özyağcılar’ı buluşturacak Hamal dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu dizide Mıhçı Hasan rolüne hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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