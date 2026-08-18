Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılan 'Gezep' Onur Dilber'in Yeni Dizisi Belli Oldu
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TRT 1'de geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve sezon boyu ortalığı kasıp kavuran Taşacak Bu Deniz, sezon finalinin ardından çok konuşulan bir gelişmeye imza atmıştı. Dizinin sevilen karakteri Gezep'e hayat veren Onur Dilber, X hesabı üzerinden diziden çıkarıldığını açıklamıştı. Ayrılık nedenine dair art arda ortaya atılan iddiaların ardından izleyiciler Dilber'in diziye dönmesini istediyse de ünlü oyuncu yeni bir diziyle anlaştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz sezona damga vuran ve aldığı yüksek reytinglerle sezonun en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz, sezon sonu gelişmeleriyle gündeme gelmişti.
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Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in yeni adresi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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