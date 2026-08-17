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Son Olarak 2 Yıl Önce Ekranlarda Yer Alan Oyuncu Daha 17'ye Dahil Oldu

Son Olarak 2 Yıl Önce Ekranlarda Yer Alan Oyuncu Daha 17'ye Dahil Oldu

Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2026 - 08:24
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve yaz sezonu olmasına rağmen aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken Daha 17 dizisinin yeni sezonda da devam etmesi netleşti. Yayın hayatına devam edecek dizide hikaye derinleşirken diziye bir oyuncunun daha dahil olacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Aras'ın kardeşini arama hikayesiyle başlayan ve çok sevilen Daha 17, yaz sezonunun en çok izlenen dizisi oldu.

Aras'ın kardeşini arama hikayesiyle başlayan ve çok sevilen Daha 17, yaz sezonunun en çok izlenen dizisi oldu.

Yazın yayına giren dört diziden biri olan Daha 17, Altı Üstü İstanbul ile birlikte aldığı yüksek reytinglerle dikkat çekti. İzleyici oranının düşük olduğu yaz aylarında yayınlanmasına rağmen büyük başarı yakalayan dizinin yeni sezonda da devam etmesine karar verildi.

Devam edeceğinin netleşmesinin ardından hikayesi derinleşen Daha 17'ye yeni bir isim dahil oldu.

Devam edeceğinin netleşmesinin ardından hikayesi derinleşen Daha 17'ye yeni bir isim dahil oldu.

Yeni bölümde Demir'in psikoloğuna ulaşacak ve onun ses kaydını bulacak olan Aras, diziye dahil olacak yeni isimle de burada tanışacak. Daha 17'nin kadrosuna 2 yıl önce yine Kanal D’de yayınlanan “Yalan” dizisinde Seda rolüne hayat veren Berceste Kalafat dahil oldu. Kalafat dizide Çiğdem rolüne hayat verecek ve Psikolog Simge'nin asistanı olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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