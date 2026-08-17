Son Olarak 2 Yıl Önce Ekranlarda Yer Alan Oyuncu Daha 17'ye Dahil Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve yaz sezonu olmasına rağmen aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken Daha 17 dizisinin yeni sezonda da devam etmesi netleşti. Yayın hayatına devam edecek dizide hikaye derinleşirken diziye bir oyuncunun daha dahil olacağı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aras'ın kardeşini arama hikayesiyle başlayan ve çok sevilen Daha 17, yaz sezonunun en çok izlenen dizisi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devam edeceğinin netleşmesinin ardından hikayesi derinleşen Daha 17'ye yeni bir isim dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın