article/comments
article/share
Haberler
TV
Mehmed: Fetihler Sultanı 4. Sezona Güçlü Giriyor! Kadroya Yeni Bir İsim Daha Katıldı

Mehmed: Fetihler Sultanı 4. Sezona Güçlü Giriyor! Kadroya Yeni Bir İsim Daha Katıldı

Mehmed: Fetihler Sultanı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2026 - 14:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mehmed: Fetihler Sultanı 4. sezon için sete çıkmaya hazırlanırken oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Zaman atlamasıyla başlayacak yeni sezonda Uzun Hasan ile Despina Hatun'un oğlu Mirza Maksud da hikayeye dahil olacak. Merak edilen karakteri canlandıracak oyuncuyu Birsen Altuntaş açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in dev prodüksiyonlu dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

TRT 1'in dev prodüksiyonlu dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Mehmed: Fetihler Sultanı'na yeni bir oyuncu daha katıldı. Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'e hayat verdiği dizinin 4. sezon okuma provasının 24 Ağustos'ta, çekimlerin ise 29 Ağustos'ta başlaması planlanıyor. Yeni sezonda zaman atlaması yaşanacak Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna son olarak Diyar Okuyucu dahil oldu. Genç oyuncu dizide Mirza Maksud karakterine hayat verecek.

Mirza Maksud, hikayede Uzun Hasan ile Despina Hatun'un oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak. Yeni karakterin zaman atlamasının ardından hikayedeki dengelerde nasıl bir rol oynayacağı ise merak konusu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın