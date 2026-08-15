Mehmed: Fetihler Sultanı 4. Sezona Güçlü Giriyor! Kadroya Yeni Bir İsim Daha Katıldı

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Mehmed: Fetihler Sultanı'na yeni bir oyuncu daha katıldı. Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'e hayat verdiği dizinin 4. sezon okuma provasının 24 Ağustos'ta, çekimlerin ise 29 Ağustos'ta başlaması planlanıyor. Yeni sezonda zaman atlaması yaşanacak Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna son olarak Diyar Okuyucu dahil oldu. Genç oyuncu dizide Mirza Maksud karakterine hayat verecek.

Mirza Maksud, hikayede Uzun Hasan ile Despina Hatun'un oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak. Yeni karakterin zaman atlamasının ardından hikayedeki dengelerde nasıl bir rol oynayacağı ise merak konusu.