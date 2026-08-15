Mehmed: Fetihler Sultanı 4. Sezona Güçlü Giriyor! Kadroya Yeni Bir İsim Daha Katıldı
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Mehmed: Fetihler Sultanı 4. sezon için sete çıkmaya hazırlanırken oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Zaman atlamasıyla başlayacak yeni sezonda Uzun Hasan ile Despina Hatun'un oğlu Mirza Maksud da hikayeye dahil olacak. Merak edilen karakteri canlandıracak oyuncuyu Birsen Altuntaş açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in dev prodüksiyonlu dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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