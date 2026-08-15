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639 Yıl Sürecek Konser Hazırlıyorlar! Kimse Finalini Göremeyecek

639 Yıl Sürecek Konser Hazırlıyorlar! Kimse Finalini Göremeyecek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 14:25
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Almanya’da yaklaşık 25 yıldır aynı beste çalıyor ancak konserin yalnızca yüzde 4’ü tamamlandı. 2640 yılında bitmesi planlanan eserin son akor değişimini dinlemek için 150’den fazla kişi kilisede toplandı.

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İlk sesi duyabilmek için 17 ay beklediler

İlk sesi duyabilmek için 17 ay beklediler

Amerikalı besteci John Cage’in “ORGAN²/ASLSP” adlı eserinin 639 yıllık yorumu, 5 Eylül 2001’de Halberstadt’taki Orta Çağ’dan kalma Burchardi Kilisesi’nde başladı. Ancak performansın ilk bölümü sessizlikten oluştuğu için orgdan ilk ses 5 Şubat 2003’te duyuldu.

Performansın 639 yıl sürmesi tesadüfen belirlenmedi. Halberstadt’ta 1361 yılında kullanılan tarihî org ile projenin planlandığı 2000 yılı arasında tam 639 yıl bulunuyor. Cage’in “olabildiğince yavaş” çalınması talimatı da böylece yüzyıllara yayılan bir projeye dönüştürüldü.

Son akor değişimini 150’den fazla kişi izledi

Son akor değişimini 150’den fazla kişi izledi

Orgdan kesintisiz ses çıkmasını elektrikli bir hava sistemi sağlıyor. Akor değişiklikleri ise yeni bir borunun eklenmesi veya mevcut borulardan birinin çıkarılmasıyla elle gerçekleştiriliyor. Parçadaki bazı sesler ve sessizlikler aylarca, hatta yıllarca devam edebiliyor.

Ağustos 2026’da yapılan 17’nci değişiklikte yedi notadan oluşan akora sekizinci nota eklendi. Kilisede toplanan 150’den fazla kişi önce eski akoru, ardından yeni borunun eklenmesiyle oluşan sesi dinledi. Kalabalık, yalnızca küçük bir ses değişikliğinden oluşan anı alkışlarla kutladı.

Konserin final biletleri şimdiden satılıyor

Konserin final biletleri şimdiden satılıyor

Konserdeki bir sonraki akor değişimi 5 Ekim 2027’de yapılacak. Organın borularını üreten Johannes Hüfken, hazırlanan parçaların en az 500 yıl daha dayanabileceğini belirtiyor. Projenin devam edebilmesi için bakım çalışmalarının gelecek kuşaklar tarafından üstlenilmesi gerekecek.

Eylül 2640’ta gerçekleştirilmesi planlanan final için şimdiden 2 bin 640 avroluk biletler satılıyor. Günümüzde bileti satın alanların finali görmesi mümkün olmasa da biletler miras yoluyla gelecek nesillere devredilebilecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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