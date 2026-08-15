639 Yıl Sürecek Konser Hazırlıyorlar! Kimse Finalini Göremeyecek

Orgdan kesintisiz ses çıkmasını elektrikli bir hava sistemi sağlıyor. Akor değişiklikleri ise yeni bir borunun eklenmesi veya mevcut borulardan birinin çıkarılmasıyla elle gerçekleştiriliyor. Parçadaki bazı sesler ve sessizlikler aylarca, hatta yıllarca devam edebiliyor.

Ağustos 2026’da yapılan 17’nci değişiklikte yedi notadan oluşan akora sekizinci nota eklendi. Kilisede toplanan 150’den fazla kişi önce eski akoru, ardından yeni borunun eklenmesiyle oluşan sesi dinledi. Kalabalık, yalnızca küçük bir ses değişikliğinden oluşan anı alkışlarla kutladı.