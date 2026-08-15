639 Yıl Sürecek Konser Hazırlıyorlar! Kimse Finalini Göremeyecek
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Almanya’da yaklaşık 25 yıldır aynı beste çalıyor ancak konserin yalnızca yüzde 4’ü tamamlandı. 2640 yılında bitmesi planlanan eserin son akor değişimini dinlemek için 150’den fazla kişi kilisede toplandı.
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İlk sesi duyabilmek için 17 ay beklediler
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Son akor değişimini 150’den fazla kişi izledi
Konserin final biletleri şimdiden satılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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