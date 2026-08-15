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Senin Hayatın Hangi Yatırım Aracı Gibi?

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
15.08.2026 - 15:01
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Hayat dediğimiz bu garip koşturmaca aslında koca bir borsa ekranından farksız. Bazen tavan yapıyor, bazen taban yiyoruz. Peki senin ruh halin, kararların ve insanlara yaklaşımın bir yatırım aracı olsaydı neye benzerdi?

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1. Sabah uyandın ve hayatında her şeyin ters gittiği o meşhur günlerden birindesin. Kahve döküldü, otobüs kaçtı, patron mesaj attı... Nasıl toparlarsın?

2. Yeni bir ortama girdin ve insanlarla tanışıyorsun. Karşı tarafa güvenme hızın nasıldır?

3. Eline aniden havadan iyi bir para geçti diyelim. Bununla ne yaparsın?

3. Eline aniden havadan iyi bir para geçti diyelim. Bununla ne yaparsın?

4. Sence kenara 100 lira bile atmak mantıklı mı?

5. Dün gece yatağa nasıl girdin? Bir görselle anlat!

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6. Kariyer veya eğitim hayatınla ilgili planların şu an ne durumda?

7. Devam edelim! Duygusal dalgalanmaların genelde ne boyutta yaşanıyor?

8. Uzun vadeli hedefler için yıllarca bekleyebilir misin?

9. Geçmişe dönüp baktığında en çok neye hayıflandığını öğrenebilir miyiz?

Kripto para gibisin!

Hayatın sürekli bir dalgalanma halinde. Bir gün zirvedesin ertesi gün dipleri görüyorsun. Sabah mutlu uyanıp öğlen her şeyi bırakıp gitme noktasına gelmek senin için sıradan bir durum. Çevrendekiler senin hızına yetişmekte zorlanıyor. Çok risk alıyor, ani kararlar veriyorsun ama hayatı böyle heyecanlı yaşamayı da seviyorsun. Stabilite kelimesi senin lügatında yok.

Yastık altı altın gibisin!

Yastık altı altın gibisin!

Senin için hayattaki en önemli şey güven. Dış dünyanın kaosuna, belirsizliklere veya yeni maceralara pek açık değilsin. Kendi bildiğin, sağlam ve korunaklı alanında kalmak istiyorsun. İnsanlara hemen güvenmiyor elindekini sıkı sıkı tutuyorsun. Belki çok hızlı büyümüyorsun, hayatında büyük sıçramalar olmuyor ama en kötü günlerde bile dimdik ayaktasın.

Borsa gibisin!

Borsa gibisin!

Çok fazla veri işliyor, etrafındaki her şeyden çok çabuk etkileniyorsun. Bir karar alırken kırk kere düşünüp analiz yapıyorsun ama bazen ufak bir kriz anı bile paniğe kapılmana yetiyor. Sürekli çevrendeki olayları takip edip ona göre pozisyon almaya çalışmak seni biraz yoruyor. Mantığın her zaman duygularının bir adım önünde gitmeye çalışıyor ama stres yakanı pek bırakmıyor.

Yatırımlık arsa gibisin!

Yatırımlık arsa gibisin!

Sen anlık krizlerle veya günlük ufak tefek dertlerle hiç ilgilenmiyorsun. Vizyonun tamamen uzun vadeli. Sabrın sınır tanımıyor ve hedeflerin için yıllarca beklemeyi göze alabiliyorsun. Etrafındaki insanlar küçük sorunlar yüzünden panik yaparken sen 'Nasıl olsa düzelir' rahatlığı içindesin. Ağır, sessiz ama son derece sağlam adımlarla ilerliyorsun.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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