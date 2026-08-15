Senin Hayatın Hangi Yatırım Aracı Gibi?

Çok fazla veri işliyor, etrafındaki her şeyden çok çabuk etkileniyorsun. Bir karar alırken kırk kere düşünüp analiz yapıyorsun ama bazen ufak bir kriz anı bile paniğe kapılmana yetiyor. Sürekli çevrendeki olayları takip edip ona göre pozisyon almaya çalışmak seni biraz yoruyor. Mantığın her zaman duygularının bir adım önünde gitmeye çalışıyor ama stres yakanı pek bırakmıyor.