Senin Hayatın Hangi Yatırım Aracı Gibi?
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Hayat dediğimiz bu garip koşturmaca aslında koca bir borsa ekranından farksız. Bazen tavan yapıyor, bazen taban yiyoruz. Peki senin ruh halin, kararların ve insanlara yaklaşımın bir yatırım aracı olsaydı neye benzerdi?
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1. Sabah uyandın ve hayatında her şeyin ters gittiği o meşhur günlerden birindesin. Kahve döküldü, otobüs kaçtı, patron mesaj attı... Nasıl toparlarsın?
2. Yeni bir ortama girdin ve insanlarla tanışıyorsun. Karşı tarafa güvenme hızın nasıldır?
3. Eline aniden havadan iyi bir para geçti diyelim. Bununla ne yaparsın?
4. Sence kenara 100 lira bile atmak mantıklı mı?
5. Dün gece yatağa nasıl girdin? Bir görselle anlat!
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6. Kariyer veya eğitim hayatınla ilgili planların şu an ne durumda?
7. Devam edelim! Duygusal dalgalanmaların genelde ne boyutta yaşanıyor?
8. Uzun vadeli hedefler için yıllarca bekleyebilir misin?
9. Geçmişe dönüp baktığında en çok neye hayıflandığını öğrenebilir miyiz?
Kripto para gibisin!
Yastık altı altın gibisin!
Borsa gibisin!
Yatırımlık arsa gibisin!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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